Вт, 12.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ДОХОДЫ ВЗЛЕТЯТ КАК БЕШЕНЫЕ ⟩ Глоба озвучила знак Зодиака, которого озолотит судьба этой осенью

Limon.ee
Facebook
Comments
Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба назвала знак Зодиака, у которого доходы взлетят до небес. Главное, не проспать удачу этой осенью. Вставайте с дивана и бегом к начальнику, просить повышения зарплаты.

Известный астролог Тамара Глоба делится прогнозами на своем Телеграм-канале.

Звезды будут рады помочь в материальном плане Стрельцам. Они смогут убедить начальство, что они гениальные сотрудники. Не исключено, что сумма осенью на счету увеличится аж в три раза. Главное, не проспать удачу и действовать! Под лежачий камень 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх