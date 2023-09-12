ДОХОДЫ ВЗЛЕТЯТ КАК БЕШЕНЫЕ ⟩ Глоба озвучила знак Зодиака, которого озолотит судьба этой осенью

Известный астролог Тамара Глоба назвала знак Зодиака, у которого доходы взлетят до небес. Главное, не проспать удачу этой осенью. Вставайте с дивана и бегом к начальнику, просить повышения зарплаты.
Известный астролог Тамара Глоба делится прогнозами на своем Телеграм-канале.
Звезды будут рады помочь в материальном плане Стрельцам. Они смогут убедить начальство, что они гениальные сотрудники. Не исключено, что сумма осенью на счету увеличится аж в три раза. Главное, не проспать удачу и действовать! Под лежачий камень