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76-летнему Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию

Limon.ee
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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер Фото: MARIO ANZUONI

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно делать операцию, передает Tsn.ua.

Знаменитость серьезно травмировал руку. Шварценеггер отправился к врачу через два часа после тренировки в спортзале. Оказалось, что у 76-летнего актера и политика был поврежден локтевой нерв.

Травма была серьезной, что не обошлось без хирургического вмешательства. Звезде боевиков немедленно сделали операцию. Как отметили инсайдеры, вмешательство прошло успешно, и знаменитость чувствует себя гораздо лучше.

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