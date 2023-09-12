76-летнему Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно делать операцию, передает Tsn.ua.
Знаменитость серьезно травмировал руку. Шварценеггер отправился к врачу через два часа после тренировки в спортзале. Оказалось, что у 76-летнего актера и политика был поврежден локтевой нерв.
Травма была серьезной, что не обошлось без хирургического вмешательства. Звезде боевиков немедленно сделали операцию. Как отметили инсайдеры, вмешательство прошло успешно, и знаменитость чувствует себя гораздо лучше.