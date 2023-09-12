На автозаправочной станции Olerex, расположенной на улице Яама в Тарту, ведутся активные работы, которые вызывают беспокойство у жителей многоквартирного дома, расположенного рядом с АЗС. «Безопасно ли, что газопровод от АЗС проходит так близко от нашего дома?» - спрашивает один из жителей. В фирме Olerex не стали комментировать планы по расширению АЗС, пишет Elu24.
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Жители многоквартирного дома, расположенного рядом с АЗС, выступают против ее расширения
В редакцию Elu24 обратилась женщина, которую беспокоят работы по расширению АЗС Olerex на улице Яама. «В настоящее время на АЗС полным ходом идут земляные работы. АЗС собираются расширять, и это будет слишком близко к нашему дому», - говорит она о доме по адресу Пыхья пуйестеэ, 15а, который находится рядом с АЗС.