Жители многоквартирного дома, расположенного рядом с АЗС, выступают против ее расширения

На автозаправочной станции Olerex, расположенной на улице Яама в Тарту, ведутся активные работы, которые вызывают беспокойство у жителей многоквартирного дома, расположенного рядом с АЗС. «Безопасно ли, что газопровод от АЗС проходит так близко от нашего дома?» - спрашивает один из жителей. В фирме Olerex не стали комментировать планы по расширению АЗС, пишет Elu24.