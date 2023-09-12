ФОТО И ВИДЕО ⟩ Принцесса Уэльская трогательно почтила память королевы Елизаветы II

Принцесса Уэльская призвала людей хранить и беречь свои чудесные воспоминания о покойной королеве Елизаветы II в годовщину ее смерти.

Кейт также надела в тот день серьги, которые когда-то принадлежали королеве. По прибытии в собор принцесса Уэльская положила букет белых роз рядом с фотографией Елизаветы II в рамке. После возложения цветов Кейт и Уильям почтили память королевы минутой молчания.