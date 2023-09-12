Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака

Близнецы

День, когда торжествуют логика и здравый смысл, и Близнецы, обычно несколько легкомысленные и импульсивные, проявляют завидное благоразумие и достойную уважения предусмотрительность. У вас нет причин сомневаться в правильности принятых решений, поэтому можно продолжать двигаться по избранному пути, не обращая внимания на критические замечания.

Близкие люди, с которыми вы в последнее время часто спорили и ссорились, готовы признать вашу правоту; те, кого вы обидели, охотно вас простят. Можно говорить о значительных переменах к лучшему в дружеских и романтических отношениях, а также в преодолении внутренних конфликтов, которые в последнее время мешали вам чувствовать себя комфортно.

Рак

Прекрасный день для общения, проведения любых встреч. Вам удается найти общий язык с новыми знакомым, да и близкие охотно поддерживают ваши смелые начинания и идеи. Главную опасность для вас представляют заведомо недостижимые цели – стремясь к слишком многому, вы лишь попусту растратите силы. Благоприятна финансовая ситуация, возможно возвращение старого долга или получение ценного подарка, заключение выгодной сделки.

Высок жизненный потенциал, настроение будет хорошим. Семейные проблемы решаются легко, можно навести порядок и в своей личной жизни, преодолеть разногласия в отношениях с любимым человеком. Возможно начало романтических отношений, которые принесут вам много радости.

Лев