Местные жители в шоке! В Нымме орудует мистический вор

Пусть эта история послужит предостережением для всех, кто любит хранить еду на открытом балконе без стекла! Пишет издание Nelli Teataja.
Первого сентября 27-летняя Майли отмечала первый день своей дочери Биргит в школе. Были приглашены друзья. К сожалению, незадолго до запланированной вечеринки ее холодильник сломался. «Я никак не могла успеть починить его или купить новый до праздника. Я приготовила торт и хорошую порцию салата. Потом я подумала, куда же все это дену», - рассказывает Майли.
«На кухне очень тепло, поэтому балкон был единственным вариантом, ведь ночью было уже довольно прохладно. Мы и раньше хранили там продукты. Так что я решила, что это вполне подходящая идея. Перенесла и торт, и салат на ночь на балкон. Мы живем на третьем этаже многоквартирного дома, поэтому не беспокоилась, что что-то может случиться. Ошиблась!»
Шок с утра пораньше!
«На следующее утро я вышла на балкон, чтобы забрать еду, и шокированная вернулась в комнату. Сначала я не могла понять, что случилось с моим прекрасным тортом - весь балкон был завален кремом, клубникой и кусочками коржа...»
Сначала я подумала, что, может быть, бездомная кошка забралась на балкон, чтобы полакомиться, но кошки не едят сладкого. Затем я заметила на земле птичьи следы и несколько перьев. Птицы, скорее всего голуби, участвовали в поедании моего праздничного торта! Помета было так много, что я до сих пор не верю, что это дело рук только птиц.
Я до сих пор не могу понять, кто еще залез на балкон. Может быть, в Нымме живет какая-нибудь чупакабра (мифическое существо, высасывающее кровь - прим.ред.)?
Я была крайне возмущена и зла. Несмотря на то, что я была маленькой, на приготовление торта я потратила немало времени и денег. К счастью и чуду, хотя бы салат остался цел».
Пришлось купить новый торт в магазине
«Чтобы не лишать Биргит и пару гостей радости от торта, мне пришлось пойти в магазин и купить новый. Я планировала побаловать всех тортом и салатом собственного приготовления, но из-за пристрастия неизвестно кого к сладкому пришлось отказаться от этой идеи. Хорошо, что у меня еще оставался салат. В конце концов, я сама его приготовила.
В общем, эта глупая история научила меня тому, что не стоит держать на балконе ничего съедобного. По крайней мере, если это не застекленный балкон, как у меня. Разумнее как можно скорее починить холодильник или приготовить еду, которая не боится комнатной температуры».