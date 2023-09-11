Местные жители в шоке! В Нымме орудует мистический вор

Первого сентября 27-летняя Майли отмечала первый день своей дочери Биргит в школе. Были приглашены друзья. К сожалению, незадолго до запланированной вечеринки ее холодильник сломался. «Я никак не могла успеть починить его или купить новый до праздника. Я приготовила торт и хорошую порцию салата. Потом я подумала, куда же все это дену», - рассказывает Майли.

«На кухне очень тепло, поэтому балкон был единственным вариантом, ведь ночью было уже довольно прохладно. Мы и раньше хранили там продукты. Так что я решила, что это вполне подходящая идея. Перенесла и торт, и салат на ночь на балкон. Мы живем на третьем этаже многоквартирного дома, поэтому не беспокоилась, что что-то может случиться. Ошиблась!»

Шок с утра пораньше!

«На следующее утро я вышла на балкон, чтобы забрать еду, и шокированная вернулась в комнату. Сначала я не могла понять, что случилось с моим прекрасным тортом - весь балкон был завален кремом, клубникой и кусочками коржа...»