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ВИДЕО ⟩ Вслед за TLT: Ляэне-Таллиннская центральная больница сравнила новый автомобиль скорой помощи с Bentley

Limon.ee
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Скорая помощь. Снимок иллюстративный.
Скорая помощь. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp / Postimees

«Лучшее видео!» - смеются несколько человек под видеороликом, размещенным в социальных сетях Ляэне-Таллиннской центральной больницы, в котором водитель скорой помощи сравнивает новый служебный автомобиль с Bentley, пишет Elu24.

Видеоролик-мем, в котором блогер демонстрирует свой роскошный автомобиль Bentley, вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях. В Ляэне- Таллиннской центральной больнице тоже сняли свою версию ролика, в котором водитель скоро помощи Тийт сравнивает новый служебный автомобиль с Bentley. «Bentley против автомобиля скорой помощи».

«Самое лучшее видео, которое я когда-либо видел!» - смеются несколько человек в комментариях к ролику. «Тийт просто супер!»

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