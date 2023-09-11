ВИДЕО ⟩ Вслед за TLT: Ляэне-Таллиннская центральная больница сравнила новый автомобиль скорой помощи с Bentley

Видеоролик-мем, в котором блогер демонстрирует свой роскошный автомобиль Bentley, вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях. В Ляэне- Таллиннской центральной больнице тоже сняли свою версию ролика, в котором водитель скоро помощи Тийт сравнивает новый служебный автомобиль с Bentley. «Bentley против автомобиля скорой помощи».