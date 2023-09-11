«Лучшее видео!» - смеются несколько человек под видеороликом, размещенным в социальных сетях Ляэне-Таллиннской центральной больницы, в котором водитель скорой помощи сравнивает новый служебный автомобиль с Bentley, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Вслед за TLT: Ляэне-Таллиннская центральная больница сравнила новый автомобиль скорой помощи с Bentley
Видеоролик-мем, в котором блогер демонстрирует свой роскошный автомобиль Bentley, вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях. В Ляэне- Таллиннской центральной больнице тоже сняли свою версию ролика, в котором водитель скоро помощи Тийт сравнивает новый служебный автомобиль с Bentley. «Bentley против автомобиля скорой помощи».