Шесть растений с негативной энергетикой, которые держать в квартире опасно для жизни

3. Бамбук с четырьмя стеблями

Бамбук часто считают символом удачи, но некоторые его представители могут иметь противоположный эффект. Согласно фэншуй, растение с четырьмя стеблями приносит несчастье. Просто выберите другие числа, например три или шесть, и ваше растение будет излучать исключительно успех, гармонию и богатство.

4. Папоротник

Папоротники разных видов довольно часто встречаются в квартирах. Но оказывается, здесь им совсем не место. Эти энергетически мощные растения, свидетели эпохи динозавров, активно выделяют углекислый газ. В итоге человек начинает испытывать частую головную боль и утомляемость, лишается жизненных сил. В редких случаях споры папоротника вызывают аллергию. По народным приметам, это растение также не позволяет девушкам выйти замуж. Так что лучше содержать папоротники в офисе, зимнем саду или оранжерее.

5. Диффенбахия

Еще одно растение с «агрессивным настроем», схожее по характеру с монстерой. Диффенбахия с её большими листьями и крепкими стеблями имеет наклонности оккупанта: ей тесно в жилых помещениях, в непосредственной близости к человеку. Сложно найти общий язык в семье, где находится это привлекательное декоративно-лиственное растение. Ходит в народе мнение, что настолько сильно способна диффенбахия повлиять на мужчину, что в семье могут отсутствовать дети. Миф ли это? Лучше не проверять на практике. У некоторых людей в присутствии диффенбахии даже появляется чувство стеснения в груди.

6. Подаренные пальмы

Финик, вашингтония, хамедорея, юкка. Эти представители фиксируют сильную энергетику, но более негативную, особенно если они были вам подарены. Пальма старается занять всё свободное пространство, внимание и заботу. Единственное исключение — выращивание пальмы своими руками, тогда растение полностью поглощает вашу отрицательную энергию и источает свою, положительную, как к родительской фигуре, которая её вырастила. Если хотите иметь дома пальму, растите её самостоятельно и не приобретайте взрослое растение. Пальма как ребёнок.