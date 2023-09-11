КАКАЯ РАДОСТЬ! ⟩ Спасенная из дома ужасов в Лайтсе дог Аада наконец-то обрела дом

Трехлетний дог Аада наконец-то может почувствовать тепло домашнего очага и понежиться на диване в чистой комнате. «В пятницу Аада обрела свой настоящий дом», - говорит Леа, которая предоставила собаке временный дом, пишет Elu24.
1 сентября портал Elu24 писал о доге Ааде, спасенной из дома ужасов в Лайтсе, где собаки жили в ужасных условиях. «Трехлетний дог Аада срочно ищет новый (приемный) дом», - сказала Леа, у которой Аада находилась временно, но она не могла оставить ее у себя.
Утром 11 сентября Леа сообщила радостную новость. «В пятницу Аада обрела свой настоящий дом», - сообщила она редакции Elu24.
Большой сад и компания лошадей
По словам Леи, Аада обрела настоящий дом в семье, где ранее жили крупные собаки с различными проблемами. «У них есть большой сад, рядом лес для прогулок и лошади, которых Аада увидела впервые. Дом находится в Харьюмаа, недалеко от Козе», - говорит Леа.
«Аада потихоньку обживается. Приспосабливается к новому ритму жизни и людям. У нее есть место в теплой комнате и на диване», - говорит Леа. «Отдельное спасибо хочется сказать Катрин, новой владелице, которая приняла Ааду в свою семью», - говорит Леа.
Новая владелица увидела объявление про Ааду на Facebook, а также прочитала статью с призывом найти Ааде новый дом. «Они думали о том, чтобы взять щенка после смерти старшей собаки, но когда увидели Ааду, решили помочь животному, которое никогда не знало домашнего тепла», - рассказывает Леа о семье, взявшей Ааду к себе.