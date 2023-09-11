КАКАЯ РАДОСТЬ! ⟩ Спасенная из дома ужасов в Лайтсе дог Аада наконец-то обрела дом

1 сентября портал Elu24 писал о доге Ааде, спасенной из дома ужасов в Лайтсе, где собаки жили в ужасных условиях. «Трехлетний дог Аада срочно ищет новый (приемный) дом», - сказала Леа, у которой Аада находилась временно, но она не могла оставить ее у себя.

Утром 11 сентября Леа сообщила радостную новость. «В пятницу Аада обрела свой настоящий дом», - сообщила она редакции Elu24.

Большой сад и компания лошадей

По словам Леи, Аада обрела настоящий дом в семье, где ранее жили крупные собаки с различными проблемами. «У них есть большой сад, рядом лес для прогулок и лошади, которых Аада увидела впервые. Дом находится в Харьюмаа, недалеко от Козе», - говорит Леа.

Аада на диване в новом домем. Фото: Erakogu

«Аада потихоньку обживается. Приспосабливается к новому ритму жизни и людям. У нее есть место в теплой комнате и на диване», - говорит Леа. «Отдельное спасибо хочется сказать Катрин, новой владелице, которая приняла Ааду в свою семью», - говорит Леа.

Теперь дог Аада может чувствовать тепло домашнего очага и бегать по большому саду. Фото: Erakogu