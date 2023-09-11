Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: конец ретроградного Меркурия - начало новой жизни!

В первую очередь стоит отметить, что 15 сентября Меркурий наконец избавится от ретроградности, что хорошо скажется на общении, финансовой сфере, любви и практически всех областях жизни. В начале недели могут быть трудности, но они преодолимы.

Овен

Астрологи считают, что если Овны приложат максимум усилий, то в этот период у них на одну исполненную мечту станет больше. Потенциал этих людей все еще огромен, но они могут сомневаться в себе. Делать этого, само собой, не нужно. В каких-то новых делах и проектах шансы на успех будут примерно 50 на 50. По этой причине астрологи советуют фокусироваться на чем-то уже начатом и требующем завершения.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит заняться оптимизацией рабочего процесса. Пришла пора выбросить из него все лишнее и заняться только самым необходимым. В принципе, то же самое можно сказать и про любовь. В отношениях нужно избавиться от всего, что делает их менее крепкими. Это хорошее время для того, чтобы попросить прощения у любимого человека, друга, родителей.

Близнецы