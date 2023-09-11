Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: конец ретроградного Меркурия - начало новой жизни!

Неделя с 11 по 17 сентября обещает быть переменчивой, но в лучшую сторону. Астрологи DailyHoro рассказали, что ждет в это время представителей каждого знака Зодиака и как нужно себя вести, чтобы не спугнуть удачу.
В первую очередь стоит отметить, что 15 сентября Меркурий наконец избавится от ретроградности, что хорошо скажется на общении, финансовой сфере, любви и практически всех областях жизни. В начале недели могут быть трудности, но они преодолимы.
Овен
Астрологи считают, что если Овны приложат максимум усилий, то в этот период у них на одну исполненную мечту станет больше. Потенциал этих людей все еще огромен, но они могут сомневаться в себе. Делать этого, само собой, не нужно. В каких-то новых делах и проектах шансы на успех будут примерно 50 на 50. По этой причине астрологи советуют фокусироваться на чем-то уже начатом и требующем завершения.
Телец
Тельцам на этой неделе стоит заняться оптимизацией рабочего процесса. Пришла пора выбросить из него все лишнее и заняться только самым необходимым. В принципе, то же самое можно сказать и про любовь. В отношениях нужно избавиться от всего, что делает их менее крепкими. Это хорошее время для того, чтобы попросить прощения у любимого человека, друга, родителей.
Близнецы
Лень и прокрастинация - самые опасные враги для Близнецов. Сейчас ни в коем случае нельзя идти на поводу у своего нежелания заниматься делами. Развлечения подождут, а вот работа - нет. Потакать дурным привычкам нельзя, потому что они тут же обретут безраздельную власть над сознанием Близнецов. Если держать себя в руках, то неделя будет стабильной и продуктивной, особенно в конце.
Рак
У Раков в любовной сфере не ожидается больших и спонтанных изменений. Также тишь да гладь будет и в работе и бизнесе, но сейчас точно нельзя расслабляться, думая, что все плохое обошло их стороной. Нужно смотреть в оба и быть на чеку "двадцать четыре на семь". Хороший способ победить депрессию и апатию на этой неделе - уборка дома. С ее помощью настроение и энергетика существенно улучшатся.
Лев
Львов могут ожидать трудности в общении и в отношениях с любимым человеком, но, как говорится, не узнаешь горя - не узнаешь и радости. Нужно быть готовыми к тому, что придется периодически переживать, расстраиваться. Главное тут - не углубляться в самоанализ и самокопания. Это хорошая неделя для локальной смены обстановки, уединения, спокойного отдыха дома.
Дева
Девам ни в коем случае нельзя менять далеко идущие планы. В противном случае они могут сорваться. Этим людям часто может казаться, что окружающие лукавят и притворяются, но это не всегда правда. Интуиция и хваленая проницательность Дев могут дать осечку в грядущие семь дней, особенно в начале недели. С 15 сентября эти способности начнут приходить в норму после долгого энергетического застоя Меркурия.
Весы
Весам на этой неделе стоит почаще заниматься домашними делами - уборкой, ремонтом, перестановкой мебели, покупками, готовкой. Очень хорошим способом расслабиться будет общение с домашними животными, уход за растениями. Весы могут стать чуть более сентиментальными. До определенного уровня это будет безопасно, но уходить с головой в мысли о прошлом, само собой, сейчас не лучшая идея.
Скорпион
Сентябрьские звезды и планеты будут довольны, если Скорпионы перестанут искать виноватых в своих неудачах. Пришло время стать чуточку мудрее. Астрологи также советуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и близких людей. Что касается любви, то в этой сфере Скорпионам лучше полагаться не на внешнюю красоту, а на душевную. Доброта правит миром.
Стрелец
В работе и бизнесе, как и в домашних делах, Стрельцам понадобится методичность, спокойствие и усидчивость. Бросать на полпути какие-то проекты точно нельзя. В общении с людьми любого возраста и пола не стоит надумывать себе то, чего нет. Да, с 11 по 17 сентября возможны различные события, выбивающие из колеи, но Стрельцы смогут устоять и остаться непоколебимыми в борьбе с самыми сложными проблемами.
Козерог
Среди Козерогов нередко встречаются перфекционисты. На этой неделе их может стать еще больше, поэтому астрологи рекомендуют помнить о том, что лучшее зачастую враг хорошего. Если что-то не получается сделать на пятерку с плюсом, то и не нужно переживать из-за этого. Возможно, нужно дать себе небольшие послабления, иначе из-за нервов жизнь превратится в ад.
Водолей
Вокруг Водолеев будет много людей, которые начнут мутить воду, так что представителям этого знака придется смотреть в оба и перестать бездумно доверять всем подряд. Настало время для выхода из зоны комфорта, повышенного уровня самостоятельности и ответственности. Любые данные ранее обещания придется выполнить, иначе пострадает карма и пропадет удача.
Рыбы
Что касается Рыб, то в их случае чрезмерная активность может оказаться безрезультатной. Решения многих проблем (но не всех) будет лежать на поверхности. Не нужно искать во всем происходящем какой-то скрытый смысл, ведь его попросту может не быть. Простота мышления и оптимизм - вот два лучших качества характера для людей данного знака. Это хорошее время, хоть и не совсем простое. Рыб ждет удача в работе и любви.