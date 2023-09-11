ТРАГИКОМИЧНОЕ ВИДЕО ⟩ Полиция не реагирует на массовое нарушение ПДД в самом центре Таллинна

15 мая на улице Лийвалайа, расположенной между Тартуским шоссе и улицей Юхкентали, началось строительство сетей централизованного холодоснабжения с целью создания более экологичного способа охлаждения городских зданий. Работы, которые будут проводиться в пять этапов до середины октября, привели к частичному закрытию улицы.

Участок улицы Ластекоду был преобразован в улицу с односторонним движением между улицами Лийвалайа и Кройцвальди. Однако временное изменение движения, похоже, не остановило участников дорожного движения.

Основатель Youtube-канала Testi Eesti, гражданский журналист и правозащитник, разместил видеозапись массового нарушения правил дорожного движения на улице Ластекоду, чтобы показать, насколько серьезно граждане относятся к закону.

На кадрах видно, как несколько десятков водителей не соблюдают правила дорожного движения. Даже полицейские, попавшие в кадр, похоже, ничего не могут сделать с нарушителями.

На видеозаписи, сделанной в течение дня, можно увидеть и другие правонарушения, например, как водители едут по тротуару, чтобы объехать пробку.