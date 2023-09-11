В программе Mehed, hakkame elama! («Мужчины, давайте жить!» - прим. ред.) на канале ETV музыкант Павел Бочаров, известный публике как Gameboy Tetris, откровенно говорил об алкоголе. «Да, я бы хотел уменьшить количество алкоголя в своей жизни», - признался рэпер.
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Рэпер Gameboy Tetris о роли алкоголя в своей жизни: есть ситуации, когда нельзя пить, но это смертельно скучно
Gameboy Tetris признался, что концерты часто проходят поздним вечером, и после выступления он может лечь спать только в два-три часа ночи. «Обычно это [концерт] где-нибудь в другом городе, а домой возвращаешься рано утром. Если есть возможность, я ложусь спать, но после концерта я получаю столько адреналина, что заснуть довольно сложно», - признается он. «Ну а после концерта я могу поехать на автобусе группы и выпить пару бутылок пива».