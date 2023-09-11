Рэпер Gameboy Tetris о роли алкоголя в своей жизни: есть ситуации, когда нельзя пить, но это смертельно скучно

Gameboy Tetris признался, что концерты часто проходят поздним вечером, и после выступления он может лечь спать только в два-три часа ночи. «Обычно это [концерт] где-нибудь в другом городе, а домой возвращаешься рано утром. Если есть возможность, я ложусь спать, но после концерта я получаю столько адреналина, что заснуть довольно сложно», - признается он. «Ну а после концерта я могу поехать на автобусе группы и выпить пару бутылок пива».