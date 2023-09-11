Астролог Глоба перечислила знаки Зодиака, которые озолотятся этой осенью

Первыми в списке значатся люди, рожденные под созвездием Овна. Как сообщила астролог в своем Телеграм-канале, получение богатства связано с родителями представителей знака. Вероятно, речь идет или о крупной финансовой помощи, или о получении наследства.

Следующим знаком, который существенно поправит свое благосостояние, является Телец. Для рожденным под этим созвездием осень станет поистине счастливым временем во всех отношениях - будут сбываться любые мечты и осуществляться все планы. Не останется в стороне и финансовая сфера: представителям знака можно забыть про проблемы с деньгами - им уготовано получить существенную прибыль.

Близнецам, в отличие от Тельцов, деньги не будут сыпаться с неба. Однако это не значит, что их будет мало. Прибыть Близнецам принесет упорная работа на всех направлениях. Конечно, потрудиться придется как следует, но тем слаще будет заслуженная впечатляющая награда.