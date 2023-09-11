Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя тратить время впустую

Главное в этот день - не тратить драгоценное время впустую, вернуть не представится возможным, пишет TSN.
Овен
В работе и бизнесе дела будут идти гладко, без задержек и осложнений, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, которые до сих пор считались безнадежными.
Телец
День, когда не стоит тратить время на мелкие, незначительные дела, можно - и нужно - брать в работу только действительно важные и серьезные проекты, в это время вы сможете осуществить их без особого труда.
Близнецы
Под запретом находятся любые волнения - это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на возможные провокации недоброжелателей.
Рак
Думая о хорошем, обращайте внимание на мысли, приходящие в голову - они могут стать ценным советом, который поможет понять, как поступить в сложной житейской или профессиональной ситуации.
Лев
Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину - своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на позитив.
Дева
Решение профессиональных вопросов лучше отложить на пару дней, а освободившееся время, несмотря на понедельник, посвятить отдыху - например, своему хобби, которым вы давно не занимались.
Весы
Необходимо найти баланс между активной деятельностью и ленью - как первое, так и второе совершенно неприемлемо: лучше всего для этого дня подойдет хобби - никакое другое занятие вас так не порадует.
Скорпион
Не вступайте в споры с близкими людьми и, уж тем более, не высказывайте им свое мнение безапелляционно, как вы это обычно делаете: если не хотите кривить душой и подстраиваться под ух убеждения, лучше промолчите.
Стрелец
Общаясь с друзьями или родными, не хвастайтесь своими достижениями: не все умеют с легкостью соглашаться с тем, что ни в чем не преуспели – не стоит провоцировать людей на негатив.
Козерог
Чем бы вы сегодня ни занимались, не отвлекайтесь на пустые разговоры, которыми - как назло - будут отвлекать вас окружающие: вместе со словами уйдет энергия, которая отпущена вам звездами на этот день.
Водолей
Звезды предостерегают вас от риска, к которому вас сегодня может тянуть, как магнитом: желаемого результата достичь все равно не удастся, а вот потерять деньги можно будет вполне.
Рыбы
Сегодня поссориться с близким человеком можно из-за любой мелочи, а вот последствия такого конфликта могут оказаться более чем серьезными, поэтому острые углы в этот день - как никогда - необходимо сглаживать.