ФОТО И ВИДЕО ⟩ Плакали, пели, целовались: смотрите, как прошел концерт «Би-2» в Таллинне

В этот вечер таллиннская Unibet Arena была забита под завязку. Длинные очереди образовались задолго до начала мероприятия.

Этот концерт должен был состояться еще в начале 2020 года, а потом он несколько раз переносился. И вот, долгожданная встреча «Би-2» с эстонской публикой состоялась. Впрочем, приехали люди и из Финляндии, Польши, Беларуси. Преданный поклонник из Латвии признался нашему порталу, что два дня назад был на концерте «Би-2» в Риге, но не смог удержаться и поехал вслед за любимыми исполнителями в Эстонию.

Концерт «Би-2» - это всегда невероятное шоу. В этот вечер на сцене вспыхивал огонь, поднимались столбы дыма, на зрителей сыпались серебристые блестки. Прекрасный звук, красочная сценография и невероятная энергетика музыкантов погрузила в какую-то параллельную Вселенную образов и событий. Время будто остановилось, и два часа пролетели как одно мгновение. А сколько эмоций за концерт успели пережить зрители! Они и смеялись, и пели, и кричали, и целовались, и плакали.

«Би-2» исполняли не только песни с нового альбома «Аллилуйя», но и горячо любимые хиты: «Лайки», «Скользкие улицы», «Моя любовь», «Варвара» и даже «Полковнику никто не пишет» прозвучали в Таллинне.

Лева и Шура в этот вечер практически ничего не говорили со сцены, придерживаясь принципа «мы пришли играть, а не болтать», но поклонники и без этого тепло встречали артистов. Ведь атмосфера на концерте была настолько теплой, что не нужно было лишних слов. Во время исполнения песни «Научи меня быть счастливым» Лева спустился со сцены в зал: кого-то из зрителей он обнимал, с кем-то обменялся рукопожатием, кому-то «давал пять», а красивым девушкам и вовсе целовал руки.

«Благодаря вам мы имеем такую счастливую, исключительную возможность - заниматься любимым делом. Спасибо вам огромное!» - обратился под конец концерта Лева Би-2 к публике и до земли поклонился. «Мы тебя любим», - кричали из зала ему в ответ.