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ВИДЕО ⟩ Скажи, красавица! Смотрите, что вытворяла ночью в Таллинне группа «Фактор-2»

Limon.ee
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Ночной клуб. Снимок иллюстративный.
Ночной клуб. Снимок иллюстративный. Фото: bbernard/Shutterstock

Прошлой ночью гуляла не только Нарва на фестивале Station Narva, но и Таллинн, где свой клубный концерт дал артист Владимир Панченко, один из солистов группы «Фактор-2», проживающий уже много лет в Германии. 

Ожидание выхода артиста на сцену таллиннского клуба MJCLUB было просто невыносимым, публика не привыкла так долго ждать, но около двух часов ночи артист появился на сцене, и дал концерт, который длился до трех ночи. Сразу же после выступления Владимир Панченко отправился в Таллиннский аэропорт, чтобы улететь домой в Германию. 

Во время концерта музыкант рассказал, что написано на его футболке - «Твой», это, кстати, название одной из его популярных песен, которая тоже была исполнена этой ночью. 

За час дважды прозвучал хит «Красавица», а также и другие нетленки - «Война», «Класс, детка, класс», «Шалава» и многие другие. 

Несмотря на немногочисленную публику, ощущение было, что клуб забит под завязку, потому что народ активно подпевал, танцевал и пытался пожать руку солисту прямо на сцене. 

Группа «Фактор-2» обрела невероятную популярность в двухтысячных, в первую очередь благодаря хиту «Красавица», который, как рассказывали сами участники коллектива, связан с реальными событиями в школе. В начале 2008 года у группы закончился контракт с Сергеем Жуковым и участники решили его не продлевать. В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался из-за разногласий между музыкантами. С этого момента существует две группы с названием «Фактор-2»: в состав первой входят Владимир и Денис Панченко, которые работают в Германии, а во второй - Илья Подстрелов и Андрей Камаев, которые работают в России.

Смотрите видео с концерта и подписывайтесь на Telegram-канал Limon.ee!

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