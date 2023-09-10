ФОТО ⟩ Так мороженое вы еще не ели! Японцы показали жителям Нарвы свои кулинарные хитрости

В рамках фестиваля Station Narva художница Рейко Мотохара показала жителям Эстонии, как приготовить настоящий японский обед. А потом за интересными беседами съесть его на уютной кухне. Помогал ей в этом Кабо - художник-концептуалист, который занимается фотографией и инсталляциями.

У художницы Рейко Мотохара такое хобби - готовить и общаться за трапезой с другими людьми. С 2021 года она начала давать интервью за обеденным столом, а также написала книгу об этих беседах. Сейчас художница уже второй месяц гостит в Нарве, а потому с радостью делится с местными жителями традициями своей культуры.

«Я не люблю ходить в суши-бары, там получается дорого и страшно - никогда не знаешь наверняка, качественные ли ингредиенты. Суши можно делать за обеденным столом самим, мы с мужем любим этот увлекательный процесс», - говорит Рейко Мотохара.

В ходе японского обеда в Нарве каждый гость мог выбрать свои любимые ингредиенты - рыбу, креветки, огурец, яйцо, и завернуть их в нори с рисом для суши. Украсили стол и традиционные японские темакидзуси и суп мисо.

Интересно, что японский обед в Нарве прошел с эстонским акцентом, ведь при приготовлении обеда использовались дары Кренгольмского сада - морковь, огорцы, картофель, укроп.

«Мы пытались интегрировать местные ингредиенты в японский обед. Например, миногу. С ней получаются вкусные суши, оказывается, - говорит организатор японского обеда в Нарве Марика Широва. - А в наш ванильный пломбир добавили чай матча, который гости привезли из Токио. Укроп брали из нашего общественного Кренгольмского сада, морковку и огурцы тоже сами выращивали».