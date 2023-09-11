ВИДЕО ⟩ Неосторожные водители самокатов – бельмо на глазу у жителей Эстонии: «Меня два раза чуть не сбили»

В Выру водитель самоката проехал по середине дороги, в Виймси подросток чуть не налетел на мужчину с грудным ребенком, а жительница Тарту несколько раз чуть не попала под самокат по дороге домой... «Только на пешеходном переходе возле Ратушной площади я почувствовала, что мне повезло, я останусь жива», - говорит она. Список таких случаев можно продолжать. Велосипедисты, нарушающие правила дорожного движения, раздражают жителей Эстонии и вызывают у них все большее желание ужесточить правила для водителей самокатов, пишет Elu24.
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Мартин, житель Виймси, шел со своим десятимесячным ребенком по склону между детской площадкой и магазином Maxima, когда со стороны продуктового на него налетели 4-5 маленьких мальчиков на электросамокатах. Инцидент произошел в понедельник около 16:40. «Сегодня в усадебном парке мызы произошла история, которая настолько потрясла меня, что я не могу не поделиться ею», - пишет Мартин в группе «Viimsilased» в Facebook. По словам мужчины, мальчикам на самокатах было явно меньше 15 лет.