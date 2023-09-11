ВИДЕО ⟩ Неосторожные водители самокатов – бельмо на глазу у жителей Эстонии: «Меня два раза чуть не сбили»

Мартин , житель Виймси, шел со своим десятимесячным ребенком по склону между детской площадкой и магазином Maxima, когда со стороны продуктового на него налетели 4-5 маленьких мальчиков на электросамокатах. Инцидент произошел в понедельник около 16:40. «Сегодня в усадебном парке мызы произошла история, которая настолько потрясла меня, что я не могу не поделиться ею», - пишет Мартин в группе «Viimsilased» в Facebook. По словам мужчины, мальчикам на самокатах было явно меньше 15 лет.

«Впереди ехал светловолосый полненький парень, который направил свой самокат на меня, посмотрел мне прямо в глаза и ухмыльнулся. Он рванул на полной скорости в мою сторону (у меня на коленях был десятимесячный ребенок) и свернул, не доезжая до нас. Я был в шоке, посмотрел ему вслед и помахал рукой (кричать не хотелось, чтобы не напугать ребенка). В это время подросток смотрел на меня и махал, передразнивая, рукой. В то же время он продолжал ехать на полной скорости, не обращая внимания, куда он едет. Ни у кого из мальчиков не было шлема. Я точно не заметил, но, возможно, это были не арендованные самокаты, а личные. Но все они были практически на одинаковых», - рассказывает Мартин.