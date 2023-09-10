В Cети обсуждают фото знаменитого британского актера с женой, которая старше его на 23 года

«Его родители, должно быть, плачут, когда видят ее с ним», - пишет один из читателей ежедневной газеты-таблоида. «Через 20 лет им будет 76 и 53. Это стопроцентный развод», - высказывается другой. «Я думаю, что это в любом случае отвратительно. Когда я вижу такую разницу в возрасте, первое, что приходит в голову, - у него проблемы с матерью. Но они, похоже, справляются с этим, учитывая, что у них есть дети. Просто я не могу понять, что привлекает их друг в друге», - добавил еще один.

Однако у звездной пары нашлись и защитники. «Я не сторонник огромной разницы в возрасте, но чувствую, что к этим двоим придираются только потому, что она старше. Посмотрите на Аль Пачино и других старикашек с молодыми партнершами - к ним ни у кого нет претензий?» - отмечает один. «По крайней мере, она ухаживает за собой, чтобы оставаться привлекательной, в отличие от толстых богатых мужиков, которые живут с моделями. У этих двоих впереди еще как минимум 20 лет - почему бы не оставить их в покое?» - комментирует второй. «Эти фото напомнили мне, как пожилые мужчины позируют с молодыми горячими женами в бикини. Сэм просто смеется над стереотипами», - считает третий.