В Cети обсуждают фото знаменитого британского актера с женой, которая старше его на 23 года

Брак британских актрисы и режиссера Саманты Тейлор-Джонсон и актера Аарона Тейлор-Джонсона (которого прочат на роль нового Бонда) - пример уникального союза. Дело в том, что Саманта старше своего мужа на 23 года: сейчас ей 56 лет, а ему всего 33. Надо ли говорить, что каждый выход пары в свет и даже невинное семейное фото в соцсетях вызывает бурные пересуды среди пользователей? Так вышло и в этот раз: на днях Сэм поделилась фотографиями из отпуска в Италии, которые вызвали сильнейший резонанс среди читателей Daily Mail.
«Его родители, должно быть, плачут, когда видят ее с ним», - пишет один из читателей ежедневной газеты-таблоида. «Через 20 лет им будет 76 и 53. Это стопроцентный развод», - высказывается другой. «Я думаю, что это в любом случае отвратительно. Когда я вижу такую разницу в возрасте, первое, что приходит в голову, - у него проблемы с матерью. Но они, похоже, справляются с этим, учитывая, что у них есть дети. Просто я не могу понять, что привлекает их друг в друге», - добавил еще один.
Однако у звездной пары нашлись и защитники. «Я не сторонник огромной разницы в возрасте, но чувствую, что к этим двоим придираются только потому, что она старше. Посмотрите на Аль Пачино и других старикашек с молодыми партнершами - к ним ни у кого нет претензий?» - отмечает один. «По крайней мере, она ухаживает за собой, чтобы оставаться привлекательной, в отличие от толстых богатых мужиков, которые живут с моделями. У этих двоих впереди еще как минимум 20 лет - почему бы не оставить их в покое?» - комментирует второй. «Эти фото напомнили мне, как пожилые мужчины позируют с молодыми горячими женами в бикини. Сэм просто смеется над стереотипами», - считает третий.
Напомним, что Саманта и Аарон познакомились на съемках фильма «Стать Джоном Ленноном» в 2009 году, когда ему было 18, а ей 42. В июне 2012 года они связали себя узами брака. Пара воспитывает дочерей - 13-летнюю Уилду Рэй и 11-летнюю Роми Хиро, а также 26-летнюю Анжелику и 26-летнюю Джесси от предыдущего брака Саманты с Джеем Джоплингом.