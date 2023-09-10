Вс, 10.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Место Санны Марин в парламенте займет политик, который безумно похож на бывшего премьер-министра

Limon.ee
Facebook
Comments
Санна Марин.
Санна Марин. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE\ apaimages

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила вчера, 9 сентября, что решила уйти в отставку и ждет одобрения парламента. Теперь в СМИ северных соседей с большим оживлением обсуждается замещающий член, внешность которого удивительно похожа на Марин, пишет Elu24.

Санна Марин, член Социал-демократическая партия Финляндии, сообщила на пресс-конференции, что подала ходатайство о выходе из состава парламента. «Я безмерно благодарна всем, кто голосовал за меня на выборах. Решение далось мне нелегко, но я считаю его правильным», - сказала политик.

Бывший премьер-министр покидает Финляндию, поскольку его новая работа находится за границей. «Невозможно совмещать работу и быть представителем народа», - сказал Марин на пресс-конференции, посвященной ее отъезду. «Я могу работать на благо Финляндии и в других областях. Эта должность будет полезна для нашей страны в целом», - сказал Марин.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх