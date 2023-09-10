ГАЛЕРЕЯ ⟩ Песни, пляски и многое другое: смотрите, как в Маарду прошел первый день этно-ярмарки

Мероприятие собрало более 500 торговцев и около 400 талантливых артистов. На ярмарке в широком ассортименте представлена продукция местных и приезжих продавцов и ремесленников от овощей, меда, орехов, мяса, рыбы, сыра, халвы, выпечки, изделий ручной работы, хозяйственных и садовых товаров до приправ, чаев, самодельных сладостей и многого другого.

Утолить голод можно также ароматным шашлыком и грузинскими вкусностями - хачапури и хинкали. Дети могут покататься на каруселях, попрыгать на батуте, порезвится в шарах на воде и отведать сладкой ваты.

В программе вчерашнего дня были как танцевальные, так и музыкальные ансамбли. А вечер закончился восхитительным водным лазерно-световым шоу.

Смотрите галерею с концерта нарвской группы «Авеню» и лазерного шоу!

Сегодня же, 10 сентября, пройдет второй день Маардуской этно-ярмарки. Культурно-развлекательная программа на воскресенье:

12.00- Ансамбли «Рябинушки», «Ятрань», хор «Радуга», танцевальные коллективы «Bella» и «Elu rõõm», театр мод «Натали» (Маарду)

13.00- Ансамбль «Веретено» (Рига)

14.00- Студия «De Light» (Таллинн)

15.00- Маардуский городской хор, студии «Dream Power» и «Время петь», LIZ project (Маарду), Народный хор «Сударушки» (Таллинн)