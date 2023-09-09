РЕПОРТАЖ ⟩ Шашлычок под коньячок: Нарвская Венеция манит туристов своей самобытностью

Нарвская Венеция живет своей жизнью. Местные жители жарят шашлыки, загорают, ловят рыбу, красят сараи, топят бани - кому какое занятие по душе в теплый сентябрьский выходной. Но все как один приветливо улыбаются и машут проплывающей мимо «гондоле» с туристами.
Суббота, 9 сентября, в Нарве выдалась солнечная – настоящий подарок для гостей фестиваля Station Narva, которым предложили отправиться в путешествие по Нарвской Венеции. Речь идет о каналах Нарвского водохранилища, на берегу которых расположились дачи c лодочными стоянками. В советское время это был самый большой кооператив на воде.
В нашей лодке собрались люди не только из разных уголков Эстонии, но и гости из Латвии. «А мы сами из Нарвы, но в местную Венецию отправились впервые. Интересно стало, что такие туры проводят», - говорит Галина, которая пришла на лодочную прогулку с подругой.
Район Кулгу, который сначала в шутку, а теперь уже вполне официально получил название Нарвской Венеции, находится недалеко от Нарвской арт-резиденции. Это место будто магнитом притягивает людей искусства, здесь уже было реализовано множество интересных проектов. А сколько их еще впереди!
«Нарва сама по себе удивительна, так тут еще и Венеция - говорит Янис, который приехал на Station Narva из Латвии. – Сначала было смешно - ну, какая еще Венеция? Заплываешь в эти каналы, окруженные дачами местных жителей, и наслаждаешься особой атмосферой, как в детство приплываешь на дачу, а вокруг шашлыки, кооперативы…».
На такую экскурсию без спасательного жилета никого не пропустят – безопасность превыше всего. Перед тем, как усадить людей в лодку, организаторы спрашивают наличие паспорта или ID-карты. Шутка ли - здесь рукой подать до российского берега. Говорят, что уже бывали случаи, когда экскурсии останавливал пограничный катер, он постоянно патрулирует водохранилище. Фарватер в Кулгу постоянно меняется, и иногда лодка садится на мель - приходится всем дружно вытаскивать.
Наш гид Михаил соглашается, что ценна Нарвская Венеция именно своей самобытностью. Прошлым летом художник из Америки Мохар Каира жил здесь и вдохновлялся, просто наблюдая за бытом местных жителей. На память о художнике в рыболовецком кооперативе осталось огромное граффити.
Художница Элизабет Герреро из Мексики подготовила экскурсию по звукам и историям Нарвской Венеции, которую можно послушать ЗДЕСЬ! Другой художник - мексиканец Энрике Роура - так вдохновился местной атмосферой, что построил на Кулгу общественную печь. К слову, ее регулярно топят, угощают гостей Нарвской Венеции свежей выпечкой, да еще и со шнапсом.
Поверьте, Нарвская Венеция - это не просто сараи для лодок, а места, где люди живут, устраивают вечеринки, топят бани, конечно же, рыбачат и отдыхают от городской суеты, потягивая коньячок.
Аромата шкворчащих шашлыков, банных веников и осенних спелых яблок, увы, мы передать не можем, но предлагаем отправиться в путешествие по Нарвской Венеции в нашей галерее!