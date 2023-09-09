РЕПОРТАЖ ⟩ Шашлычок под коньячок: Нарвская Венеция манит туристов своей самобытностью

Суббота, 9 сентября, в Нарве выдалась солнечная – настоящий подарок для гостей фестиваля Station Narva, которым предложили отправиться в путешествие по Нарвской Венеции. Речь идет о каналах Нарвского водохранилища, на берегу которых расположились дачи c лодочными стоянками. В советское время это был самый большой кооператив на воде.

В нашей лодке собрались люди не только из разных уголков Эстонии, но и гости из Латвии. «А мы сами из Нарвы, но в местную Венецию отправились впервые. Интересно стало, что такие туры проводят», - говорит Галина, которая пришла на лодочную прогулку с подругой.

Экскурсия по Нарвской Венеции. Фото: Konstantin Sednev

Район Кулгу, который сначала в шутку, а теперь уже вполне официально получил название Нарвской Венеции, находится недалеко от Нарвской арт-резиденции. Это место будто магнитом притягивает людей искусства, здесь уже было реализовано множество интересных проектов. А сколько их еще впереди!

«Нарва сама по себе удивительна, так тут еще и Венеция - говорит Янис, который приехал на Station Narva из Латвии. – Сначала было смешно - ну, какая еще Венеция? Заплываешь в эти каналы, окруженные дачами местных жителей, и наслаждаешься особой атмосферой, как в детство приплываешь на дачу, а вокруг шашлыки, кооперативы…».