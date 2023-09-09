ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как же это мило: в Риге прошел парад собак породы корги

Вчера, 8 сентября, исполнился ровно год со дня смерти королевы Елизаветы II. Любовь самой долгоправящей королевы к собакам породы корги была хорошо известна в мире - за всю жизнь у нее было более 30 корги, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на 900 sekundes.
Вечером 8 сентября в Риге состоялся специальный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки хозяев со своими собаками.
Как рассказала программе 900 sekundes автор идеи и журналистка TVNET Герда Пулкстене, интерес к этому мероприятию выразил даже посол Великобритании.
Фото и видео: В годовщину смерти королевы Елизаветы II в Риге прошел парад корги
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, которая после смерти королевы взяла на себя заботу о двух ее питомцах - Мике и Санди, рассказала в апреле этого года, как поживают собаки.
В интервью Райлану Кларку на BBC Radio 2 Сара Фергюсон публично заявила, что корги по-настоящему счастливы и, похоже, оправились от потери любимой хозяйки.
Она сказала: «Они замечательные, они действительно счастливы, и теперь держат хвосты пистолетом, так что я думаю, что они пережили свое горе».
Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в 15:10 в замке Балморал в Шотландии. 19 сентября состоялось знаменательное историческое событие - похороны королевы. На похоронах присутствовали около 500 глав государств и иностранных лидеров. После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.