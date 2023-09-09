ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как же это мило: в Риге прошел парад собак породы корги

Вечером 8 сентября в Риге состоялся специальный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки хозяев со своими собаками.

Как рассказала программе 900 sekundes автор идеи и журналистка TVNET Герда Пулкстене, интерес к этому мероприятию выразил даже посол Великобритании.

Фото и видео: В годовщину смерти королевы Елизаветы II в Риге прошел парад корги

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, которая после смерти королевы взяла на себя заботу о двух ее питомцах - Мике и Санди, рассказала в апреле этого года, как поживают собаки.

В интервью Райлану Кларку на BBC Radio 2 Сара Фергюсон публично заявила, что корги по-настоящему счастливы и, похоже, оправились от потери любимой хозяйки.

Она сказала: «Они замечательные, они действительно счастливы, и теперь держат хвосты пистолетом, так что я думаю, что они пережили свое горе».