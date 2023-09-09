ФОТО, ВИДЕО ⟩ Группа «Би-2» выступила в Риге вместе с Чулпан Хаматовой: в Таллинн актриса тоже приедет?

Следующей по списку шла песня «Черное солнце», но в припеве вновь неожиданно пропал звук. Сначала никто не понял, зрители решили, что так и было задумано, и зал подхватил припев, но потом стало понятно, что это опять техническая неполадка. После вновь была небольшая пауза, и артисты выразили надежду, что больше ничего не сломается.

Концерт «Би-2» в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

Концерт «Би-2» - это всегда не только про содержание, тексты, но и про форму. В этот раз было то же самое!

Лева отработал на сцене каждую строчку, проживал каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.

Следом прозвучали «Лайки», «Виски» и «Депрессия», а после Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: «Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился и мы в Radisson провели развратно сутки, у меня появилась идея написать эту песню».

«Я ж теперь латыш по жене, получается», - подытожил Лева перед исполнением хита «Скользкие улицы».

Через стильные гитарные риффы, емкие тексты и местами простые рифмы «Би-2» в таких песнях, как «Философский камень», «Пекло», «Я никому не верю» и «Компромисс», рассказывали истории о маленьком человеке, на которого обрушиваются беды, войны и всевозможные страхи.