8 сентября в «Арена Рига» с латвийским симфоническим оркестром выступила российская группа «Би-2», ныне покинувшая РФ и гастролирующая за пределами родины. Портал Rus.TVNET сообщает, что в Латвии на сцене сияла также актриса Чулпан Хаматова. Интрига: возьмут ли музыканты ее с собой в Таллинн?
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Группа «Би-2» выступила в Риге вместе с Чулпан Хаматовой: в Таллинн актриса тоже приедет?
Мероприятие в Риге было перенесено с 20.03.2020 и 10.09.2020, а после - с 02.10.2021 на 23.09.2022. Ранее возникали проблемы не только из-за коронавируса, но еще по различным причинам, связанным с поправками о порядке въезда граждан РФ в Латвию. Все ранее приобретенные билеты были действительны на новую дату. Концерт группы «Би-2» в Эстонии тоже много раз переносился, и пройдет 10 сентября 2023 года.
Правда, концерт, который Лева со сцены назвал «многострадальным», начался на 40 минут позже, хотя на билетах было отмечено, что начало в 20:00.
Кроме того, зрители два часа ждали, пока их впустят в зал. В зал начали пускать только в 20:15.
«Мы ехали к вам три года», - заметил Лева. Зал мгновенно подхватил эту реплику восторженными аплодисментами.
В своих последних музыкальных работах к привычному электронному поп-року «Би-2» добавили готику, индастриал, госпел и постпанк. В Риге уже не в первый раз было выбрано сотрудничество с симфоническим оркестром, что привнесло в аранжировки масштабность, свежесть и глубину. Но и тут музыкантов преследовали неудачи!
Уже первая песня началась с технических неполадок. Микрофон Левы просто не работал. Тогда Лева и Шура вновь покинули сцену, а после заново начали выступление. На этот раз всё получилось, и концерт в Риге открыл трек «Колыбельная» из последнего альбома 2022 года «Аллилуйя».
Следующей по списку шла песня «Черное солнце», но в припеве вновь неожиданно пропал звук. Сначала никто не понял, зрители решили, что так и было задумано, и зал подхватил припев, но потом стало понятно, что это опять техническая неполадка. После вновь была небольшая пауза, и артисты выразили надежду, что больше ничего не сломается.
Концерт «Би-2» - это всегда не только про содержание, тексты, но и про форму. В этот раз было то же самое!
Лева отработал на сцене каждую строчку, проживал каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.
Следом прозвучали «Лайки», «Виски» и «Депрессия», а после Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: «Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился и мы в Radisson провели развратно сутки, у меня появилась идея написать эту песню».
«Я ж теперь латыш по жене, получается», - подытожил Лева перед исполнением хита «Скользкие улицы».
Через стильные гитарные риффы, емкие тексты и местами простые рифмы «Би-2» в таких песнях, как «Философский камень», «Пекло», «Я никому не верю» и «Компромисс», рассказывали истории о маленьком человеке, на которого обрушиваются беды, войны и всевозможные страхи.
Рефлексия, переосмысление, переживания о происходящем отчетливо ощущаются во время исполнения «Родины».
«Би-2» через песни открыто говорят о конфликтах среди людей, которые еще вчера были родными: «Представь, что завтра закончилась вечность. Ты потрясенно стоишь у края. От злого ветра укрыться нечем. В груди зияет дыра сквозная» («Аллилуйя»).
Или не сулящее ничего хорошего пророчество в треке «Пекло»: «Алчная власть - стихийное бедствие. Ад, из которого спасения нет. Дальше не будет дороги другой. Если ты в пекло, я - за тобой. От рок-н-ролла тянет зловонием. В гиблой трясине раболепной любви».
Не обошелся вечер без таких композиций, как «Моя любовь», «Варвара», «Призрачная встречная», «Ее глаза», «Последний герой», «Дурочка» и «Молитва».
Отдельным сюрпризом стало то, что Шура пригласил на сцену Чулпан Хаматову, чтобы исполнить вместе с ней хит «Мой рок-н-ролл».
Шура объяснил, что позвонил Чулпан накануне и пригласил на концерт, а потом предложил ей спеть эту песню, и она любезно согласилась.
«Labvakar, mīļie draugi», - сказала Хаматова, поднявшись на сцену.
Ближе к завершению вечера прозвучала песня, которую заполненная до верхних ярусов «Арена Рига» пела хором - «Полковнику никто не пишет», а закрывала выступление нетленка нулевых «Серебро» в сопровождении океана фонариков мобильных телефонов.
На прощание «Би-2» поблагодарили Латвию и Ригу. «Миру мир», - сказал Лева и пообещал, что они вернутся следующим летом, но уже с электронной программой.
После концерта коллектив группы «Би-2» в шуточной форме прокомментировал проблемы со звуком во время концерта в Латвии.
«Кажется, мы были даже слишком заряжены на этот концерт - настолько, что в самом начале выступления не выдержала аппаратура. Но уж потом мы с вами так зажгли…
Спасибо, друзья! До новых встреч! Любим!» - написали участники «Би-2» в Instagram.