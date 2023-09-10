Гороскоп на 10 сентября: действия каких знаков Зодиака сегодня явно обречены на провал?

Радует состояние финансовых дел: ваши возможности, наконец, совпадут с вашими потребностями. Однако не спешите швырять деньги на ветер - во второй половине дня вам представится возможность сделать очень выгодные инвестиции.

Дева

В высшей степени подходящий день для разнообразных развлечений, посещения увеселительных заведений, отдыха в компании друзей и членов семьи. Несмотря на обычное трудолюбие, сегодня Девы склонны веселиться и даже проявлять немного легкомыслия, так что не исключены увлекательные приключения и забавные происшествия.

На работе серьезных перемен не ожидается, однако будьте готовы вернуться к сложным делам, которые неоднократно откладывались. Возможно получение крупной суммы или заключение выгодной сделки. Девы, работающие с иностранными партнерами, должны быть особенно внимательны и осторожны.

Весы

День спокойный и удачный, омрачит его лишь заметное снижение жизненного потенциала, из-за которого Весы могут испытывать недомогания, чувствовать себя апатию, страдать от отсутствия интереса в жизни. Не отчаивайтесь, звезды предлагают вам весьма действенные «лекарства» - например, путешествия и новые знакомства, которые не только поднимут настроение, но и помогут почувствовать прилив сил.

Многие Весы получат интересные задания, позволяющие проявить себя с лучшей стороны. Возрастает интерес к работе, но и сфера личной жизни не остается за кадром: здесь происходят события менее значимые, однако очень приятные.

Скорпион