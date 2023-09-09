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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! ⟩ Эстонский политик Ханнес Хансо в 51 год в шестой раз стал отцом: поздравляем!

Limon.ee
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Рийна Хансо вместе с мужем Ханнесом Хансо в 2018 году
Рийна Хансо вместе с мужем Ханнесом Хансо в 2018 году Фото: Madis Sinivee

Посол Эстонии в Китае Ханнес Хансо (51) поделился в соцсети радостной новостью о том, что его супруга Рийна Хансо подарила ему ребенка. 

«Урааа! Родилась доченька! Рост - 55 сантиметров и вес почти 4,6 килограмма. Добро пожаловать в этот мир, Линда Мария Хансо», - торжественно объявил Ханнес Хансо в Facebook.

Хансо также поделился очаровательными фотографиями малышки и матери. «Рийна - лучшая в мире», - похвалил он свою жену.

Ханнес и Рийна являются многодетными родителями - на сегодняшний день у них шестеро детей. 

Ханнес Хансо с 2015 по 2016 год был министром обороны Эстонии. 

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