НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! ⟩ Эстонский политик Ханнес Хансо в 51 год в шестой раз стал отцом: поздравляем!

«Урааа! Родилась доченька! Рост - 55 сантиметров и вес почти 4,6 килограмма. Добро пожаловать в этот мир, Линда Мария Хансо», - торжественно объявил Ханнес Хансо в Facebook.

Хансо также поделился очаровательными фотографиями малышки и матери. «Рийна - лучшая в мире», - похвалил он свою жену.

Ханнес и Рийна являются многодетными родителями - на сегодняшний день у них шестеро детей.