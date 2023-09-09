НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! ⟩ Эстонский политик Ханнес Хансо в 51 год в шестой раз стал отцом: поздравляем!

Посол Эстонии в Китае Ханнес Хансо (51) поделился в соцсети радостной новостью о том, что его супруга Рийна Хансо подарила ему ребенка.
«Урааа! Родилась доченька! Рост - 55 сантиметров и вес почти 4,6 килограмма. Добро пожаловать в этот мир, Линда Мария Хансо», - торжественно объявил Ханнес Хансо в Facebook.
Хансо также поделился очаровательными фотографиями малышки и матери. «Рийна - лучшая в мире», - похвалил он свою жену.
Ханнес и Рийна являются многодетными родителями - на сегодняшний день у них шестеро детей.
Ханнес Хансо с 2015 по 2016 год был министром обороны Эстонии.