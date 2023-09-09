Эстонская ведьма объяснила, почему человеческая душа не может обрести покой после смерти

«Очень часто живые люди беспокоятся об упокоении души недавно умершего близкого человека. Часто после смерти в доме происходит много событий. Такие вещи заставляют людей беспокоиться о том, что, возможно, их близкий человек все еще не успокоился и хочет что-то сказать или выполнить какое-то последнее желание, которое, как он надеется, семья исполнит после его смерти», - начинает Тиммер.

«Обычно, когда подобные инциденты продолжаются в течение длительного времени, наступает момент присмотреться и понять, что же происходит на самом деле», - говорит она, что иногда дело может быть и в банальных последних желаниях, оставшихся на душе человека. - Обычно их можно легко исполнить».

Она также рассказывает об одном из самых страшных препятствий на пути к миру и о том, что оно может принести.

«Одно из самых страшных препятствий на пути к миру - держать погребальную урну дома и не закапывать ее. Мы все хотим вернуться назад в землю, а не остаться на полке в подвале. Человеческое тело не для этого создано. Как говорится, мы взяты из почвы и должны стать почвой. Старая поговорка, но очень верная.