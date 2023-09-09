Сб, 9.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстонская ведьма объяснила, почему человеческая душа не может обрести покой после смерти

Limon.ee
Facebook
Comments
Мерили Тиммер, участница эстонской «Битвы экстрасенсов»
Мерили Тиммер, участница эстонской «Битвы экстрасенсов» Фото: TV3

Мерили Тиммер еженедельно пишет в своем блоге статьи на самые разные темы. На прошлой неделе она рассказала о том, как понять, что близкий человек обрел покой после смерти, пишет TV3

«Очень часто живые люди беспокоятся об упокоении души недавно умершего близкого человека. Часто после смерти в доме происходит много событий. Такие вещи заставляют людей беспокоиться о том, что, возможно, их близкий человек все еще не успокоился и хочет что-то сказать или выполнить какое-то последнее желание, которое, как он надеется, семья исполнит после его смерти», - начинает Тиммер.

«Обычно, когда подобные инциденты продолжаются в течение длительного времени, наступает момент присмотреться и понять, что же происходит на самом деле», - говорит она, что иногда дело может быть и в банальных последних желаниях, оставшихся на душе человека. - Обычно их можно легко исполнить».

Она также рассказывает об одном из самых страшных препятствий на пути к миру и о том, что оно может принести.

«Одно из самых страшных препятствий на пути к миру - держать погребальную урну дома и не закапывать ее. Мы все хотим вернуться назад в землю, а не остаться на полке в подвале. Человеческое тело не для этого создано. Как говорится, мы взяты из почвы и должны стать почвой. Старая поговорка, но очень верная.

Я видела довольно жуткие случаи в домах, где урну с прахом оставляли непогребенной. Так что есть над чем задуматься тем, кто до сих пор держит прах близкого человека дома. Усопшим место на кладбище, а не в домах людей», - говорит шокирующие вещи Мерили Тиммер.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх