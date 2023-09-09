В особняке, где снимали популярный эстонский сериал, поселился призрак – дух бывшего хозяина

К сожалению, в этот раз журналисты не увидели там героинь фильма Фрейю, Марион и Луми-Ли, но зато узнали много интересного. Одним из самых шокирующих фактов стал тот, что в особняке, где проходили съемки сериала - гостевом доме Särgava, обитает призрак бывшего хозяина.

Райли, большая поклонница сериала Kättemaksukontor, спросила у нынешней хозяйки дома, есть ли там на самом деле призрак из фильма - Бетти Рейник. Она объяснила, что не видела Бетти, но в доме есть другие персонажи.

«О Бетти Рейник нет никакой информации. По крайней мере, я сама ее не видела. Но я видела здесь других людей. Но ведь в каждом старинном доме есть свой дух».

Позже, когда ведущие TV3 узнали больше об истории дома, им стало известно, что призрак, разгуливающий по дому, - это Юхан. Это бывший хозяин гостевого дома Särgava, умерший в 1980-х годах.