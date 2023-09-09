Алика Милова рассказала о серьезных планах: как изменилась жизнь артистки после успеха на Евровидении?

2023 год, несомненно, был для Алики очень насыщенным, вторая его половина тоже будет такой же. «Это здорово, я молодая девушка, полная энергии, почему бы и нет (смеется)? Мне, конечно, тоже нужно отдыхать, возможно, скоро я уеду куда-нибудь на несколько дней, но пока я наслаждаюсь тем, что есть».

24 ноября у Алики выходит новый альбом, этого события она ждет с нетерпением. «Это путешествие началось еще в детстве, когда мне было около восьми лет. С тех пор у меня уже есть видеозаписи, на которых мой отец берет у меня интервью и спрашивает, хочу ли я альбом. Я ответила: "да" и еще раз "да"! Я очень взволнована, это очень сюрреалистично в самом хорошем смысле этого слова», - сказала Алика, добавив, что половина композиций в альбоме на английском языке, половина - на эстонском, а также одна украинская и одна русская песня.

Алика также получила несколько интересных предложений о сотрудничестве из Эстонии и из-за рубежа. «Выступления в Польше и Латвии в этом году стали для меня чем-то новым. В ноябре я собираюсь выступить в Амстердаме».

Песни и баллады Алики много говорят о любви, а как обстоят дела с любовью в ее собственной жизни? «Да, безусловно! Когда ты занятой человек, общаешься с большим количеством людей и получаешь много внимания, я определенно чувствую себя любимой. Это очень важно и приятно, я могу ответить, что да. Любовь приходит со всех сторон».