ВИДЕО ⟩ Родители четверняшек из Ласнамяэ рассказали, как живут: люди подходят и тайком фотографируют

По словам новоиспеченных родителей, их жизнь сейчас очень насыщена и требует ежедневной работы.

Ирина призналась, что в родильном отделении поначалу действительно казалось, что дети все одинаковые, но теперь они с мужем даже по голосам могут определить, кто из них кто.

Из четырех детей двое мальчиков - однояйцевые близнецы, поэтому они больше всего похожи друг на друга. «Единственное отличие - это разный вес», - говорит Ирина.

До рождения четверняшек в семье уже было двое детей, и родители подумывали о том, чтобы сделать еще как минимум об одном ребенке, пишет Menu.

По крайней мере, для постоянного присмотра за четверняшками требуется два человека. Ирина рассказала, что когда они вдвоем с мужем занимаются детьми, всё остальное в доме остается недоделанным.

С детьми трудно передвигаться по городу, так как коляски большие и занимают много места в автобусе. Приходится заказывать два такси или машину побольше.

Родители признаются, что четверо детей привлекают много внимания на улице. Часто люди смотрят, фотографируют или подходят, чтобы что-то спросить.

Сейчас дети спят в трех кроватках, но родители сказали, что они быстро растут и скоро понадобится четвертая кроватка. Несмотря на то, что коляски занимают много места, они с детьми уже смогли сходить даже в Таллиннский зоопарк, куда успешно добрались из столичного района Ласнамяэ.