Кому свалятся на голову деньги в сентябре: астролог назвала три знака Зодиака

О тех, на кого в нынешнем сентябре прольется денежный дождь, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы

Близнецы будут приятно удивлены, узнав, что бывший работодатель, с которым они расстались энное время назад, несмотря на возникшие между ними разногласия, решил полностью с ними рассчитаться и даже выплатить так называемое выходное пособие. О том, на что потратить полученные средства, представителям знака долго думать не придется – они давно подумывали о том, что их дом - или квартира - нуждаются в серьезном ремонте, теперь они смогут его осуществить.

Лев

Львы – один из немногих знаков зодиакального круга, которые в наступающем месяце не будут знать нехватки в средствах. Деньги будут приходить с самых разных сторон и в достаточном объеме, звезды также одобряют для них займы и кредиты - выплатить их удастся вовремя, а, возможно, и досрочно. Главное для представителей знака - грамотно распорядиться материальными ресурсами, потратив их на действительно важные вещи и проекты, а не спустить на пусть и приятные, но мелочи.

Дева