Кому свалятся на голову деньги в сентябре: астролог назвала три знака Зодиака

Звезды и планеты в начале осени расположатся таким образом, что на новые заработки рассчитывать, скорее всего, не придется, могут прийти деньги, которые мы считали потерянными - например, старые долги или зависшие выплаты, получить которые мы уже и не рассчитывали, пишет TSN.
О тех, на кого в нынешнем сентябре прольется денежный дождь, рассказывает астролог Людмила Булгакова.
Близнецы
Близнецы будут приятно удивлены, узнав, что бывший работодатель, с которым они расстались энное время назад, несмотря на возникшие между ними разногласия, решил полностью с ними рассчитаться и даже выплатить так называемое выходное пособие. О том, на что потратить полученные средства, представителям знака долго думать не придется – они давно подумывали о том, что их дом - или квартира - нуждаются в серьезном ремонте, теперь они смогут его осуществить.
Лев
Львы – один из немногих знаков зодиакального круга, которые в наступающем месяце не будут знать нехватки в средствах. Деньги будут приходить с самых разных сторон и в достаточном объеме, звезды также одобряют для них займы и кредиты - выплатить их удастся вовремя, а, возможно, и досрочно. Главное для представителей знака - грамотно распорядиться материальными ресурсами, потратив их на действительно важные вещи и проекты, а не спустить на пусть и приятные, но мелочи.
Дева
Девы в сентябре - самый счастливый в финансовом отношении знак Зодиака: деньги они будут получат не абы какие, вопросы материального свойства - решаться легко и просто, а вознаграждение за работу будет приходить вовремя, без задержек и проволочек. Тем не менее, звезды советуют им не транжирить полученные средства, что, впрочем, им несвойственно, а еще лучше - отложить некоторую часть полученных денег, создав так называемую подушку безопасности, с ней они и впредь будут чувствовать себя уверенно.