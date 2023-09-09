Для многих женщин быстрая потеря веса может показаться заманчивой, однако она сопровождается потерей жира, что вскоре приводит к провисанию кожи лица. «Для этого не нужно терять более 10-15 килограммов», - говорит королева инъекций красоты Марью Карин, отмечая, что так называемое «оземное лицо» может появиться уже через месяц-два после стремительной потери веса. «На самом деле, это совсем не так плохо, и если вы чувствуете, что хотите выглядеть моложе, я очень рекомендую это сделать», - говорит эстонский блогер Мари-Леэн Альберс, которая утверждает, что инъекции красоты - это новое явление.