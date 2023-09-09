УПАЛ В ВОДУ ⟩ «Мальчик звал на помощь». Родительница советует не отпускать детей одних на болото в Пяэскюла

Болото Пяэскюла, расположенное на территории Таллинна и волости Саку, является одной из крупнейших зеленых зон Таллинна. Площадь болота Пяэскюла составляет 9 кв. км, на нем проложены разнообразные пешеходные тропы. В группе Facebook для жителей и гостей Нымме Мари Лийс, родительница из таллиннского района Нымме, указывает на опасность дощатых дорожек на болоте Пяэскюла и призывает других родителей рассказать своим детям об опасности катания на велосипедах по ним.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они не ходили на болото Пяэскюла одни. Пожалуйста, сделайте это в свете последних событий. На прошлой неделе мой ребенок катался на болоте с другом и упал в воду, - говорит Мари Лийс. - Сегодня в том же месте они с другом помогли выбраться из воды мальчику младшего школьного возраста и его велосипеду. Мальчик был один и кричал о помощи. По словам детей, глубина воды составляла от 50 до 70 см. К счастью, сегодня этот случай был со счастливым концом, но я не хочу, чтобы однажды всё повторилось».