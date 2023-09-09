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УПАЛ В ВОДУ ⟩ «Мальчик звал на помощь». Родительница советует не отпускать детей одних на болото в Пяэскюла

Трийн Роос
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Болотный заповедник в Пяэскюла.
Болотный заповедник в Пяэскюла. Фото: Tairo Lutter

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они не ходили на болото Пяэскула одни. Пожалуйста, сделайте это в свете последних событий», - написала в социальных сетях одна из родительниц, добавив, что ее ребенок недавно упал в воду, катаясь на велосипеде по дощатому настилу, и то же самое произошло с другим мальчиком. По словам родительницы из района Нымме, вопрос о необходимости установки знаков, запрещающих езду на велосипеде, в начале этих дорожек, поднимался в последние годы неоднократно.

Болото Пяэскюла, расположенное на территории Таллинна и волости Саку, является одной из крупнейших зеленых зон Таллинна. Площадь болота Пяэскюла составляет 9 кв. км, на нем проложены разнообразные пешеходные тропы. В группе Facebook для жителей и гостей Нымме Мари Лийс, родительница из таллиннского района Нымме, указывает на опасность дощатых дорожек на болоте Пяэскюла и призывает других родителей рассказать своим детям об опасности катания на велосипедах по ним.

«Пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они не ходили на болото Пяэскюла одни. Пожалуйста, сделайте это в свете последних событий. На прошлой неделе мой ребенок катался на болоте с другом и упал в воду, - говорит Мари Лийс. - Сегодня в том же месте они с другом помогли выбраться из воды мальчику младшего школьного возраста и его велосипеду. Мальчик был один и кричал о помощи. По словам детей, глубина воды составляла от 50 до 70 см. К счастью, сегодня этот случай был со счастливым концом, но я не хочу, чтобы однажды всё повторилось».

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