ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылось новое место для принцесс, принцев тоже приглашают!

«Настало время хорошенько отпраздновать! Мы очень счастливы, что наше волшебное королевство принцесс теперь построено. И принцев тоже приглашаем», - бывшая возлюбленная эстонского актера Яна Ууспыльда Бригита Антон сообщила в социальных сетях, что торжественное открытие ее эстетического салона La Bianca состоится вечером 8 сентября.

О Бригите Антон впервые заговорили, когда весной этого года стало известно о ее романе с любимым эстонским актером Яном Ууспыльдом. Ян и Бригита впервые познакомились в салоне красоты, когда весной Ян начал ходить туда на LPG-массаж.

К сожалению, их сказочный роман продлился недолго. 16 августа Ууспыльд объявил об окончании их отношений. «Сегодня я понял, что любовь, которую я выстроил более чем за десять лет упорного труда, по-прежнему находится там, где мой ребенок и семья», - сказал актер.