ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылось новое место для принцесс, принцев тоже приглашают!

Вечером 8 сентября в салоне красоты La Bianca, принадлежащем Бригите Антон, состоялась торжественная вечеринка по случаю открытия. Смотрите в галерее Limon.ee, кто пришел!
«Настало время хорошенько отпраздновать! Мы очень счастливы, что наше волшебное королевство принцесс теперь построено. И принцев тоже приглашаем», - бывшая возлюбленная эстонского актера Яна Ууспыльда Бригита Антон сообщила в социальных сетях, что торжественное открытие ее эстетического салона La Bianca состоится вечером 8 сентября.
О Бригите Антон впервые заговорили, когда весной этого года стало известно о ее романе с любимым эстонским актером Яном Ууспыльдом. Ян и Бригита впервые познакомились в салоне красоты, когда весной Ян начал ходить туда на LPG-массаж.
К сожалению, их сказочный роман продлился недолго. 16 августа Ууспыльд объявил об окончании их отношений. «Сегодня я понял, что любовь, которую я выстроил более чем за десять лет упорного труда, по-прежнему находится там, где мой ребенок и семья», - сказал актер.
В салоне, который официально открылся лишь вчера, уже проводились другие массовые мероприятия. Так, в конце июня здесь прошли беседы Яна Ууспыльда с целителем Тармо Урбом.