ФОТО И ВИДЕО ⟩ Иван Дорн зажег в Нарве: артиста забросали бюстгальтерами и пригласили стать мэром

Популярный украинский исполнитель устроил хорошую встряску жителям и гостям Нарвы. Так прыгать по сцене может только Дорн. Полтора часа он вытанцовывал и скакал по сцене, при этом умудряясь не сбить дыхание.

Толпа заликовала, как только Иван Дорн появился на сцене Vaba Laava. Вначале он общался с публикой на украинском языке, а потом перешел на русский. Пел тоже на разных языках. После одной из песен на украинском артист обратился к залу. «Хотелось бы верить, что вам понятен украинский язык, он в принципе легко различаем, а если вдруг не понятно - я бы отправил вас его учить, сейчас этот язык становится популярным в мире», - с улыбкой подмигнул Дорн.

Иван Дорн в Нарве. Фото: Konstantin Sednev

Зрители горячо встретили 34-летнего исполнителя, а он в ответ не только пел, но и шутил, и даже читал стихи о пограничном городе и о том, что этот веселый концерт обязательно услышат сегодня и за рекой:

«С нашим успехом Ивангород будет кричать - спаси, нас Ваня! Черт с ними, ладно. С нами правда, нам нет уже пути обратно. Ах, эта жизнь, и это карма. Привет, братишка, город Нарва!»