В пятницу, 8 сентября, на фестивале Station Narva выступил украинский музыкант Иван Дорн. Публика горячо встретила артиста. «Ваня, ты лучший!» «Ваню - в мэры Нарвы!» - скандировали из толпы. Самые отчаянные поклонницы начали кидать на сцену бюстгальтеры.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Иван Дорн зажег в Нарве: артиста забросали бюстгальтерами и пригласили стать мэром
Популярный украинский исполнитель устроил хорошую встряску жителям и гостям Нарвы. Так прыгать по сцене может только Дорн. Полтора часа он вытанцовывал и скакал по сцене, при этом умудряясь не сбить дыхание.
Толпа заликовала, как только Иван Дорн появился на сцене Vaba Laava. Вначале он общался с публикой на украинском языке, а потом перешел на русский. Пел тоже на разных языках. После одной из песен на украинском артист обратился к залу. «Хотелось бы верить, что вам понятен украинский язык, он в принципе легко различаем, а если вдруг не понятно - я бы отправил вас его учить, сейчас этот язык становится популярным в мире», - с улыбкой подмигнул Дорн.
Зрители горячо встретили 34-летнего исполнителя, а он в ответ не только пел, но и шутил, и даже читал стихи о пограничном городе и о том, что этот веселый концерт обязательно услышат сегодня и за рекой:
«С нашим успехом Ивангород будет кричать - спаси, нас Ваня! Черт с ними, ладно. С нами правда, нам нет уже пути обратно. Ах, эта жизнь, и это карма. Привет, братишка, город Нарва!»
Временами сцена окрашивалась в цвета украинского флага. Иван Дорн поблагодарил жителей Эстонии за то, что они дали приют украинским беженцам и исполнил несколько антивоенных песен. От души хвалил Дорн и нарвитян за их активность и гостеприимство.
«Даже в столице не так интересно, - сказал со сцены Дорн. -
Хорошо, что вы пришли. Если бы не пришли, я даже не знаю, как бы мы выступали».
Благодарная публика от таких слов буквально ревела. «Ваня - лучший!», «Ваню - в мэры!" - скандировали из толпы.
А еще артист позволил себе устроить на сцене небольшой шуточный стриптиз. Публика взвыла, когда во время концерта его брюки превратились в элегантные шорты. Во время песни «Не надо стеснятся» на сцену из зала полетели женские бюстгальтеры. Дорн поймал один из них и напялил поверх футболки. Когда вслед за белым лифчиком в артиста полетел черный, он взмолился: «Девчонки, это флешмоб? Остановитесь!» После песни артист повесил «собранный урожай» на стойку микрофона.
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