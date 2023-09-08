ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сотня использованных шприцев: гости фестиваля в Нарве опешили от увиденного

На стуле валяются оторванные крылья ангела, повсюду раздетые куклы, имитация крови на стенах и зеркалах... Жуткая, кровавая, шокирующая экспозиция открылась в пятницу, 8 сентября, в Нарве. Но она и должна быть такой - ведь она про войну. А называется незамысловато: «‎Молодое Неизвестное».

Самая шокирующая работа на выставке «Дартс Vader» принадлежит нарвскому художнику-акционисту Вовану Каштану. Он создал ее из среза дерева, в который воткнул сотню шприцев. По задумке автора, инсталляция про саморазрушение от воздействия игл, действительно, со временем будет саморазрушаться - трещины уже пошли по дереву в первый же день выставки.

Шприцы в инсталляции - не бутафория, это настоящие использованные шприцы наркоманов, на каждом подписано имя бывшего пользователя: Аня, Света, Даша, Рома, Никита и еще много-много людей, которые плотно сидят на игле...

Вован Каштан и его жуткая инсталляция «Дартс Vader» Фото: Konstantin Sednev

Про наркоманию надо не говорить, а кричать. По словам самого Каштана, эта проблема из Нарвы никуда не уходит, а с момента начала войны в Украине многие знакомые автора, у которых была ремиссия, вернулись к наркотикам.

«На любой войне люди погибают не только на фронте. Очень многие гибнут от алкоголя и наркотиков», - говорит Каштан.

Выставка «Молодое неизвестное» - таинственная сцена, на которой раскроется занавес под руководством эксперта по неизвестности - ее создателя Эдуарда Зеньчика, который давно уже себя Неизвестным художником и именует.

Авторы «Молодого неизвестного» живут на северо-востоке, на границе Эстонии и России - в Ида-Вирумаа. На выставке много жутких вещей, непонятных вещей, идеи молодых художников шокируют, и в то же время рождают в голове интересные мысли. Будущее подобно закрытой двери, за которой таится неизведанное, и все мы стремимся за нее заглянуть.