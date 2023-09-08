Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Каллас подколола Юри Ратаса? «Это говорит о высокомерии и заносчивости председателя Партии реформ»

Кристийна Рейманд
Facebook
Comments
Кая Каллас и Юри Ратас.
Кая Каллас и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

В интервью греческому Vogue премьер-министр Кая Каллас упомянула еще одного эстонского политика, которого она охарактеризовала не совсем с лучшей стороны. «Если вы посмотрите на резюме моего коллеги, лидера противоположной партии, то увидите, что первая его должность - депутат парламента, следующая - министр, и он говорит только на одном языке». Складывается впечатление, что Каллас, возможно, имела в виду Юри Ратаса, который с ее утверждениями не согласен, пишет Elu24. «Если говорить об иностранных языках, то всегда можно выучить больше, но я думаю, что мне по силам и английский, и русский».

 

Премьер-министр Кая Каллас, недавно оказавшаяся в центре скандала, дала интервью греческому Vogue, в котором обсудила политику, пост генерального секретаря НАТО и свою личную жизнь.

Также обсуждалось участие женщин в управлении государством. «Согласно моему CV, у меня четырнадцатилетний опыт работы в частном секторе, я была партнером в двух крупнейших юридических фирмах Эстонии, депутатом парламента Эстонии и Европарламента, председателем экономической комиссии и владею несколькими иностранными языками. Если же вы посмотрите на резюме моего коллеги, лидера противоположной партии, то увидите, что первая его должность - депутат парламента, следующая - министр, и он говорит только на одном языке. Но при этом мои способности были поставлены под сомнение».

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх