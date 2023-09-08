Каллас подколола Юри Ратаса? «Это говорит о высокомерии и заносчивости председателя Партии реформ»

В интервью греческому Vogue премьер-министр Кая Каллас упомянула еще одного эстонского политика, которого она охарактеризовала не совсем с лучшей стороны. «Если вы посмотрите на резюме моего коллеги, лидера противоположной партии, то увидите, что первая его должность - депутат парламента, следующая - министр, и он говорит только на одном языке». Складывается впечатление, что Каллас, возможно, имела в виду Юри Ратаса, который с ее утверждениями не согласен, пишет Elu24. «Если говорить об иностранных языках, то всегда можно выучить больше, но я думаю, что мне по силам и английский, и русский».