Стало известно имя младшего сына Рианны и A$AP Rocky

По данным издания, мальчик получил имя Райот Роуз Майерс. Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, Райот родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

Имя ребенка может быть отсылкой к недавней песне A$AP Rocky - Riot, которая вышла в начале этого года при участии Фаррелла Уильямса.

Старшего сына Рианны, который родился в мае прошлого года, назвали RZA Athelston Mayers (имя читается как Риза). Его имя - дань уважения 54-летнему продюсеру и рэперу RZA, лидеру Wu-Tang Clan и другу Рианны и A$AP Rocky, настоящее имя которого - Роберт Фицджеральд Диггс.

О второй беременности Рианна объявила во время своего триумфального выступления на Суперкубке. Новость о беременности вызвала небольшой скандал: поклонники певицы, которые ждали объявления о новом альбоме, раскритиковали A$AP Rocky в соцсетях, обвиняя его в беременности Рианны.

Инсайдеры ранее сообщали, что теперь, после рождения второго ребёнка, Рианна чувствует, что «ее семья стала полной». По данным People, Рианна и A$AP Rocky пока не планируют больше заводить детей.