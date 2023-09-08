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Стало известно имя младшего сына Рианны и A$AP Rocky

Limon.ee
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Рианна. Фото иллюстративное.
Рианна. Фото иллюстративное. Фото: Eric Gaillard

Стало известно, как зовут младшего сына Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky, который появился на свет месяц назад. Об этом сообщает Сплетник со ссылкой на издание The Blast.

По данным издания, мальчик получил имя Райот Роуз Майерс. Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, Райот родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

Имя ребенка может быть отсылкой к недавней песне A$AP Rocky - Riot, которая вышла в начале этого года при участии Фаррелла Уильямса.

Старшего сына Рианны, который родился в мае прошлого года, назвали RZA Athelston Mayers (имя читается как Риза). Его имя - дань уважения 54-летнему продюсеру и рэперу RZA, лидеру Wu-Tang Clan и другу Рианны и A$AP Rocky, настоящее имя которого - Роберт Фицджеральд Диггс.

О второй беременности Рианна объявила во время своего триумфального выступления на Суперкубке. Новость о беременности вызвала небольшой скандал: поклонники певицы, которые ждали объявления о новом альбоме, раскритиковали A$AP Rocky в соцсетях, обвиняя его в беременности Рианны.

Инсайдеры ранее сообщали, что теперь, после рождения второго ребёнка, Рианна чувствует, что «ее семья стала полной». По данным People, Рианна и A$AP Rocky пока не планируют больше заводить детей.

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020 голу, до этого они долго дружили. В сети неоднократно появлялись слухи об их свадьбе, но они не подтвердились, хотя A$AP Rocky несколько раз публично называл Рианну своей женой.

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