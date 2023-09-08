ФОТО И ВИДЕО ⟩ Иван Дорн приехал в Нарву и сравнил ее с родным городом: «Таких, как вы, больше нет!»

В начале беседы Дорн признался, что Нарва по своему внешнему виду и энергетике напоминает ему родной город Славутич в Киевской области. Певец рассказал, что его музыкальный лейбл Masterskaya приостановил сотрудничество с российскими артистами на неопределенный срок. Впрочем, эта деятельность сейчас из-за войны в Украине вообще встала на паузу. Но молодым музыкантам и предпринимателям он советует обратить внимание на схему, по которой был организован лейбл - в мирное время она объединяет единомышленников и работает.

На вопрос об искусственном интеллекте в современной музыке артист ответил, что пока не видит его влияния. Человек и его эмоции всегда первичны, а искусственный интеллект - это как рождение электрогитары. «Ее появление открыло нам столько возможностей, но мы играем на ней своими пальцами», - говорит Дорн.

Украинский артист дал в Нарве совет начинающим артистам и молодежи: «Если подумать обо всем разнообразии возможностей - страшно браться за дело. Но кто бы вы ни были - писатель, фотограф, музыкант - в каждом из вас есть самое уникальное - ваши мысли, ваша жизнь, ваш опыт, ваша личность. Таких, как вы, больше нет, каждый отдельно - творческая единица. Даже если вы будете делать один и тот же жанр, который существует, будет все равно получаться оригинально. По-вашему высказаться больше никто не сможет. Я желаю всем вам нести эту уникальную личность и знать, что это самое вкусное ядро - самое уникальное, что вы можете предложить этому миру. Самого себя! Обогащайтесь, а ваш мозг все обработает и выдаст вам оригинальный контент. Нехватка веры в себя и лень - единственное, что может помешать на пути к успеху!