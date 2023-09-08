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ГАЛЕРЕЯ С КОНКУРСА SPIRIT OF MOUTAI ⟩ Владислав Максименко стал лучшим барменом Эстонии и унес главный приз – 4 000 евро!

В каком баре он работает?
Эдгар Гергель Михкель Марипуу
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На днях в Таллинне прошел конкурс Spirit of Moutai, в котором приняли участие лучшие бармены из Эстонии. Победителем и обладателем главного приза - 4 000 евро - стал бармен из Таллинна Владислав Максименко, попробовать его коктейли можно в Sigmund Freud Bar в Старом городе. Кто слегка уступил победителю и занял второе и третье место? 

Раймонд Уммус (Club Studio), занявший второе место, получил 1000 евро. Эрик Таммелехт (ресторан Rudolf), занявший третье место, выиграл 500 евро.

Поболеть за барменов пришли многие известные люди - бывший политик Кристийна Оюланд, Керсти Тоотс, Дэйв и Марис Бентоны, Sissi и многие другие. 

Moutai (Маотай) - традиционная китайская водка из сорго и пшеницы, национальная гордость страны. Ее производят только в одном городе - Маотай, что в провинции Гуйчжоу. Были попытки наладить производство и в других местах, но не удалось добиться нужного вкуса водки. В первый год водка из сорго перегоняется девять раз. Затем она выдерживается в фарфоровых бочках еще не менее трех лет. Стоимость напитка весьма велика. 

Смотрите галерею с ежегодного коктейльного соревнования! 

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