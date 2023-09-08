ГАЛЕРЕЯ С КОНКУРСА SPIRIT OF MOUTAI ⟩ Владислав Максименко стал лучшим барменом Эстонии и унес главный приз – 4 000 евро!

Moutai (Маотай) - традиционная китайская водка из сорго и пшеницы, национальная гордость страны. Ее производят только в одном городе - Маотай, что в провинции Гуйчжоу. Были попытки наладить производство и в других местах, но не удалось добиться нужного вкуса водки. В первый год водка из сорго перегоняется девять раз. Затем она выдерживается в фарфоровых бочках еще не менее трех лет. Стоимость напитка весьма велика.