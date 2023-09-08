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ФОТО ⟩ Все показала: 26-летняя дочь Мадонны вышла в свет в полностью прозрачном платье

Limon.ee
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Лурдес Леон.
Лурдес Леон. Фото: Angela Weiss

Дочь певицы Мадонны, 26-летняя Лурдес Леон продолжает доказывать, что умеет произвести фурор не хуже своей звездной матери, пишет Телепрограмма.

Лурдес Леон.
Лурдес Леон. Фото: SARAH YENESEL

6 сентября модель явилась на мероприятие бренда Victoria’s Secret в абсолютно прозрачном платье, полностью состоящем из черных нитей и украшенном кристаллами. Под нарядом у нее даже не просвечивались, а просто были видны черные трусики бикини. А грудь эпатажная модница прикрыла только парой стикини.

Красотка дополнила образ маленькой сумочкой, ожерельем и высокими черными туфлями с открытым носком. Стоит ли упоминать, что ее откровенный наряд привлекал множество взглядов.

Лурдес Леон.
Лурдес Леон. Фото: Photo Image Press
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