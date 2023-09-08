ФОТО ⟩ Все показала: 26-летняя дочь Мадонны вышла в свет в полностью прозрачном платье

6 сентября модель явилась на мероприятие бренда Victoria’s Secret в абсолютно прозрачном платье, полностью состоящем из черных нитей и украшенном кристаллами. Под нарядом у нее даже не просвечивались, а просто были видны черные трусики бикини. А грудь эпатажная модница прикрыла только парой стикини.