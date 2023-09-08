ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Светская львица Ану Саагим посоветовала Кае Каллас спуститься с небес на землю – к простым людям!

«Я делала с ней интервью, она хорошая, но она такая… у нее как будто повязка на глазах. Она жаждет власти. Я понимаю, она много работает, хочет изменений и быстро. Для меня она как робот, не как настоящий человек. Даже если она улыбается, эта улыбка какая-то металлическая», - сказала Саагим.

«Я бы сказала, что она могла бы спуститься к обычным людям и расслабиться. Мне кажется, что она не отдыхает достаточно, она не веселится, не ходит на вечеринки… (поднимают бокал за Каю Каллас!) Она могла бы расслабить ремень, ведь видно, что она в сильном напряжении. Понимаю, быть может, она спит всего четыре часа в день. Но я не слышала и у меня нет такого впечатления, что Кая ездит куда-то отдыхать. И она часто предъявляет это депутатам Рийгикогу, мне кажется, что она как-то сказала, что слишком часто видит загорелых людей на работе. Как будто это плохо, что люди отдыхают! Это очень важно. Ей бы самой это дало больше энергии и человечности, и небольшой румянец, она, конечно, неплохо выглядит, но слишком маленькая», - говорит Ану Саагим.