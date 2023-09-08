С журналистом и светской львицей Ану Саагим (61) можно беседовать бесконечно, она умеет говорить колкости, а также критиковать других известных людей, если они что-то сделали не так. Кроме того, Ану владеет русским языком, поэтому наше интервью мы сделали частично по-русски.
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Светская львица Ану Саагим посоветовала Кае Каллас спуститься с небес на землю – к простым людям!
В этот раз Ану говорила в основном по-русски, а вопросы ей задавал я - Эдгар Гергель - по-эстонски, вот такое интересное интервью получилось. За эти почти десять минут мы обсудили несколько интересных тем - начали с русских, Ану пыталась понять, почему мы говорим всегда на «вы» и обижаемся, если с нами говорят на «ты». Саагим вспомнила одну такую продавщицу с рынка в Нымме, которая сделала ей замечание за то, что та говорила с ней на «ты». «У меня трое детей, и вам нельзя сказать мне "ты". Она была такой строгой», - вспоминает Саагим.
Мы с Ану давно знакомы, поэтому можем спокойно говорить друг другу - «ты». С такой легкой темы мы перешли на более злободневную - Кая Каллас и скандал, который уже несколько недель не утихает, хотя в последние дни новостей об этом стало меньше. «Давай поговорим о твоем любимом политике - Кае Каллас», - начал с шутки беседу я. «Я никогда не говорила, что она - мой любимый политик», - парировала Саагим. «Я пошутил!» - ответил я.
Всё это действо происходило прохладным осенним вечером перед дорогим ювелирным бутиком Glanz & Glamuur в квартале Роттерманна, что находится в центре эстонской столицы.
Кае Каллас нужно спуститься с небес на землю!
Ану Саагим рассказала, какой она видит премьер-министра Эстонии, какие ее сильные и слабые стороны. При этом подчеркнула, что это не ее любимый политик и никогда им не была.
«Я делала с ней интервью, она хорошая, но она такая… у нее как будто повязка на глазах. Она жаждет власти. Я понимаю, она много работает, хочет изменений и быстро. Для меня она как робот, не как настоящий человек. Даже если она улыбается, эта улыбка какая-то металлическая», - сказала Саагим.
«Я бы сказала, что она могла бы спуститься к обычным людям и расслабиться. Мне кажется, что она не отдыхает достаточно, она не веселится, не ходит на вечеринки… (поднимают бокал за Каю Каллас!) Она могла бы расслабить ремень, ведь видно, что она в сильном напряжении. Понимаю, быть может, она спит всего четыре часа в день. Но я не слышала и у меня нет такого впечатления, что Кая ездит куда-то отдыхать. И она часто предъявляет это депутатам Рийгикогу, мне кажется, что она как-то сказала, что слишком часто видит загорелых людей на работе. Как будто это плохо, что люди отдыхают! Это очень важно. Ей бы самой это дало больше энергии и человечности, и небольшой румянец, она, конечно, неплохо выглядит, но слишком маленькая», - говорит Ану Саагим.
Из главной скандалистки страны в примерного журналиста
Ану Саагим известна своей прямотой, она никогда не стесняется в выражениях, комментируя ту или иную ситуацию. Когда она была чуть моложе и работала в Elu24, часто говорила неприятные вещи, например, про финских женщин. Она призналась в том, что ее действительно ненавидели, когда она была на посту главреда Elu24, но сейчас всё изменилось.
Ану говорит, что не устала от гламура. «Я в Эстонии знаменитая женщина. Не устала, потому что сейчас очень многие подойдут ко мне и скажут хорошее, не плохое. Когда работала в Elu24, тогда по-другому немножко было. Некоторые люди даже ненавидели меня, потому что я была прямая, скандальная, сейчас я не очень скандальная, нормально пью! Стала мягкой и доброй. Люди замечают это и придут ко мне и скажут это - "Я вас люблю" - женщины, мужчины, молодые, постарше. Они очень хорошие вещи говорят мне. Не хочу быть плохим человеком больше!» - заявляет в интервью Limon.ee Саагим.
Как ее подруга Элиза Кольк пережила измену возлюбленного-миллионера?
Поскольку мы встретились с Ану на важном событии для эстонской певицы Элизы Кольк, где она представила новый клип и песню, нельзя было обойти стороной разговор об артистке, которая этим летом пережила предательство лучшей подруги и измену самого любимого человека - возлюбленного Индрека Рахумаа.
О видео Элизы Кольк. «Оно очень хорошее, как будто иностранное, сексуальное! Очень хорошо под музыку танцевать. А певица такая красивая, она же богатая!» - сказала Саагим.
«Индрек и Элиза. Она такая храбрая, Элиза храбрая. Не знаю, все бы женщины смогли простить измену с лучшей подругой в собственном доме? Видно, что ей до сих пор очень тяжело, мало времени прошло с июля, когда я говорила с ней, были видны слезы на глазах», - комментирует отношения пары Саагим.
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