Уличные фонари у канала Анне, которые горят в дневное время, привлекли внимание жительницы Тарту. «Почему фонари горят днем?» - спрашивает она. Другого жителя города привлекло вечернее освещение в центре Тарту, которое напоминает о Рождестве. «Освещение в центре Тарту уже похоже на рождественские гирлянды», - удивляется он. Управа города дает ответы на вопросы жителей Тарту.
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ФОТО ⟩ Включенное освещение и рождественские гирлянды в центре Тарту вызывают вопросы у жителей: «Неужели город такой богатый?»
В группе Märgatud: Tartus размещена фотография, на которой видно, что уличные фонари на канале Анне все горят в дневное время. «Тарту настолько богат, что помимо дневного света нам необходимо электрическое освещение», - говорит автор фотографии Трийн, которая не понимает, почему уличные фонари должны быть включены днем.