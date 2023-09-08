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ФОТО ⟩ Включенное освещение и рождественские гирлянды в центре Тарту вызывают вопросы у жителей: «Неужели город такой богатый?»

Трийн Роос
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Тарту. Фото иллюстративное.
Тарту. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Уличные фонари у канала Анне, которые горят в дневное время, привлекли внимание жительницы Тарту. «Почему фонари горят днем?» - спрашивает она. Другого жителя города привлекло вечернее освещение в центре Тарту, которое напоминает о Рождестве. «Освещение в центре Тарту уже похоже на рождественские гирлянды», - удивляется он. Управа города дает ответы на вопросы жителей Тарту.

В группе Märgatud: Tartus размещена фотография, на которой видно, что уличные фонари на канале Анне все горят в дневное время. «Тарту настолько богат, что помимо дневного света нам необходимо электрическое освещение», - говорит автор фотографии Трийн, которая не понимает, почему уличные фонари должны быть включены днем. 

Уличное освещение включено в дневное время.
Уличное освещение включено в дневное время. Фото: Erakogu
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