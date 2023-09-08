ФОТО ⟩ Включенное освещение и рождественские гирлянды в центре Тарту вызывают вопросы у жителей: «Неужели город такой богатый?»

В группе Märgatud: Tartus размещена фотография, на которой видно, что уличные фонари на канале Анне все горят в дневное время. «Тарту настолько богат, что помимо дневного света нам необходимо электрическое освещение», - говорит автор фотографии Трийн, которая не понимает, почему уличные фонари должны быть включены днем.