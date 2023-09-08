Анна Седокова и Янис Тимма отмечают годовщину свадьбы: рассуждения о ревности и пикантные фото

Янис опубликовал в Instagram совместный снимок с Анной и добавил к нему запись: «Нахождение рядом с тобой делает меня самым радостным, самым благодарным и счастливым человеком на свете. Да, иногда я ревную тебя. Ведь я женился на самой красивой и выдающейся женщине в мире. С годовщиной свадьбы, любовь моя!».

Звездная пара не стесняется демонстрировать свои страстные отношения публично. Еще этим летом Тимма дал понять, что между ними были разногласия, но вскоре они разрешились. Это было понятно по видео из спальни, опубликованному Седоковой.

После Янис написал: «Сделайте все возможное, чтобы дать партнерше понять, что вы любите ее и цените ее, а также сколько радости она приносит в вашу жизнь».