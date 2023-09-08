Король Карл III опубликовал портрет королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти

«В честь первой годовщины смерти Ее Величества и моего вступления на престол мы с большой любовью вспоминаем её долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которые были оказаны мне и моей жене в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы быть полезными всем вам», - говорится в его обращении.

Фотография Елизаветы II была сделана в Букингемском дворце 16 октября 1968 года, на тот момент королеве было 42 года.

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт собираются отметить первую годовщину смерти королевы Елизаветы II небольшой частной службой в Уэльсе и посетят собор Святого Давида в Сент-Дэвидсе. Они также встретятся с представителями местной общины в соседнем монастыре, в том числе с местными жителями, которые встречались с Елизаветой II во время её визита в Сент-Дэвидс.

В Великобританию также прилетел принц Гарри, который выступил на мероприятии британской благотворительной организации по уходу за тяжелобольными детьми и подростками WellChild в Лондоне.

«Как вы знаете, я не смог присутствовать на церемонии в прошлом году, так как моя бабушка скончалась, - сказал он в своей речи. - Как вы, наверное, знаете, она была бы первой, кто настоял бы на том, чтобы я все равно пришел бы к вам, а не к ней. И именно поэтому я знаю, что ровно год спустя она сегодня вечером смотрит на всех нас с высоты, счастливая, что мы вместе продолжаем привлекать внимание к этому делу».

Он добавил, что его жена Меган Маркл, которая осталась в США, «очень расстроена тем, что не может быть здесь».