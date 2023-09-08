Как сейчас живет бывший скандальный политик Кристийна Оюланд и что думает о Кае Каллас и повышении налогов

Мы повстречались с ней на вечеринке в Butterfly Lounge, где выбирали лучшего бармена, а если быть более точным, - мастера по приготовлению коктейлей, который ушел домой с главным призом - 4000 евро. Почетной гостьей этого праздника стала бывший политик и ныне предприниматель Кристийна Оюланд. За последние годы ничего не изменилось, она всё так же стильно и дорого одета, уверена в себе и радуется каждому дню жизни. Мы с ней поговорили о непопулярных решениях правительства ЭР, а также о поведении премьер-министра Каи Каллас.

Скандал с Каллас

- Конечно же, вы слышали о скандале с премьер-министром, если бы вы были в шкуре Каллас, как бы поступили?

- Думаю, что это можно уже даже не спрашивать ни у одного жителя Эстонии. Другой на ее месте давно бы уже сделал то, чего от нее все ждут. Утрата доверия - это факт. И в такой ситуации очень плохо продолжать. И не только лично для нее, но это ослабит позицию Эстонского государства. Ту репутацию, которая была у нас в связи с поддержкой Украины. Я через своих хороших знакомых в мировой политике, с которыми до сих пор общаюсь, часто слышу вопросы о том, что произошло и как такое вообще могло произойти? Хоть и вежливо, но они спрашивают.