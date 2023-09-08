Говорят, что политиков бывших не бывает, но Кристийна Оюланд последние годы не особо следит за политической жизнью страны, предпочитая заниматься предпринимательством. Она была активной политической фигурой с момента восстановления независимости Эстонии. В свое время она была и министром иностранных дел, и депутатом Европарламента, но сейчас о ней всё меньше информации.
Как сейчас живет бывший скандальный политик Кристийна Оюланд и что думает о Кае Каллас и повышении налогов
Мы повстречались с ней на вечеринке в Butterfly Lounge, где выбирали лучшего бармена, а если быть более точным, - мастера по приготовлению коктейлей, который ушел домой с главным призом - 4000 евро. Почетной гостьей этого праздника стала бывший политик и ныне предприниматель Кристийна Оюланд. За последние годы ничего не изменилось, она всё так же стильно и дорого одета, уверена в себе и радуется каждому дню жизни. Мы с ней поговорили о непопулярных решениях правительства ЭР, а также о поведении премьер-министра Каи Каллас.
Скандал с Каллас
- Конечно же, вы слышали о скандале с премьер-министром, если бы вы были в шкуре Каллас, как бы поступили?
- Думаю, что это можно уже даже не спрашивать ни у одного жителя Эстонии. Другой на ее месте давно бы уже сделал то, чего от нее все ждут. Утрата доверия - это факт. И в такой ситуации очень плохо продолжать. И не только лично для нее, но это ослабит позицию Эстонского государства. Ту репутацию, которая была у нас в связи с поддержкой Украины. Я через своих хороших знакомых в мировой политике, с которыми до сих пор общаюсь, часто слышу вопросы о том, что произошло и как такое вообще могло произойти? Хоть и вежливо, но они спрашивают.
- Вы, конечно же, следите за тем, что происходит не только в связи с Каей Каллас, но и вообще в эстонской политике. Как часто вас посещает мысль о том, что решения принимаются неверные?
- Если честно, не особо слежу за эстонской политикой, разве что этот скандал, который, само собой, сейчас из каждого утюга транслируется. Но да, конечно же, ситуация с экономикой Эстонии очень сильно беспокоит. Повышение налогов, которое уже утверждено, - это совершенно неправильное решение в ситуации, когда экономика страны остывает. Раньше Партия реформ наоборот приводила экономику в чувство низкими налогами. Конечно же, это та вещь, которая раздражает и меня, как предпринимателя.
Скандальное прошлое Кристийны Оюланд
Кристийна Оюланд известна не только своими дорогими сумочками, но и скандальными высказываниями по различным острым вопросам. До 5 июня 2013 года состояла в Партии реформ, но в этот день исключена из рядов этой политической организации, потому что была замешана в скандале, связанном с выборами в руководство Партии Реформ.
Из самых запоминающихся скандальных высказываний, пожалуй, можно выделить цитату 2015 года, когда Оюланд высказалась за начало общеевропейской кампании по сбору подписей за то, чтобы «ни один так называемый беженец не перебрался через Средиземное море», так как беженцы из Африки по ее мнению «несут угрозу белой расе».
3 апреля 2016 года предложила запретить Коран в общественных местах.
Также она одной из первых еще в 2007 году требовала прекратить трансляцию в Эстонии «ксенофобских выступлений российских телеканалов».
Индрек Таранд в свое время заявил, что Оюланд по национальности русская, ее отец родом из России и не являлся гражданином Эстонии, а ее настоящая фамилия - Аверьянова. Дед Оюланд русский, жил в Луге Ленинградской области. В интервью газете «Коммерсант» Оюланд подтвердила, что у нее есть русские корни.
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