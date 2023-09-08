ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! ⟩ Сегодня в Таллинне пройдет то, что заставит жителей столицы переодеться в белую одежду

Всего один раз в год проводится это особое мероприятие - «Танцевальный рай - Special White Party», где праздник проходит от заката до рассвета на двух сценах и двух танцполах.

За всю историю вечеринки впервые вас ждет невероятное обновление - симбиоз двух разных музыкальных стилей - танцпол с музыкой в стиле хаус, где играет известная эстонская диджей, покорившая танцполы клубов Ибицы и Лондона - DJ Janika Tenn. На сцене с русской музыкой играют резиденты вечеринок «Танцевальный рай» - DJ Bell и DJ Peterson.

Особый сюрприз преподнесет группа Don Ulvik с электронной рок-музыкой на экзотических инструментах и УФ-активным беспрецедентным сценическим шоу.

Фото: Промо

Очаровательные феи гоу-гоу своим экстравагантным шоу добавят феерии вечеру.

Special White Party - это множество сюрпризов и спецэффектов, белоснежные воздушные шары и украшения, а также почти все гости в белой одежде!

Впереди вас ждет настоящий рай, не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города - будь на месте! Организаторы обещают для гостей еще больше веселья и позитива!

«Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!» - говорится в пресс-сообщении.

Двери рая открываются в 23:00. Билеты в предварительной продаже и на входе.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя белая одежда