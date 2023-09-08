Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Мужчина-модель рассказал об ужасном детстве в Эстонии: нас с сестрой заворачивали в ковер и били

Анналийза Кёсс
Facebook
Comments
Андрес, родившийся в Ляэнемаа, сейчас живет в Новой Зеландии
Андрес, родившийся в Ляэнемаа, сейчас живет в Новой Зеландии Фото: «Roaldi retked» / Kanal 2

«Они нас били, бывало, что чуть ли не убивали», - вспоминает Андрес, родившийся в Ляэнемаа, в программе «Экскурсии Роальда» о своем страшном детстве, одновременно развеивая миф о том, что дети из детских домов не добиваются больших успехов в жизни.

Часто считается, что молодые люди, выросшие в детских домах, не могут справиться с самостоятельной жизнью и даже могут встать на криминальный путь. Однако 35-летний Андрес Паладе из пригорода Хаапсалу, выросший в детском доме, сегодня продает дорогие спортивные автомобили в Окленде (Новая Зеландия) и одновременно является востребованной моделью.

Уехав из Эстонии в возрасте 20 лет, Андрес сначала попытал счастья у северных соседей в Финляндии, где он не только убирал снег, но и сносил и красил строительные площадки. Устав от тяжелой работы, он отправился в Австралию, чтобы открыть для себя мир. Чем он там только ни занимался, сбор мандаринов тоже вошел в этот внушительный список. «Что бы ни пришло в голову, надо пробовать!Живем только один раз», - говорит он удовлетворенно. 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх