«Они нас били, бывало, что чуть ли не убивали», - вспоминает Андрес, родившийся в Ляэнемаа, в программе «Экскурсии Роальда» о своем страшном детстве, одновременно развеивая миф о том, что дети из детских домов не добиваются больших успехов в жизни.
Для подписчиков
Мужчина-модель рассказал об ужасном детстве в Эстонии: нас с сестрой заворачивали в ковер и били
Часто считается, что молодые люди, выросшие в детских домах, не могут справиться с самостоятельной жизнью и даже могут встать на криминальный путь. Однако 35-летний Андрес Паладе из пригорода Хаапсалу, выросший в детском доме, сегодня продает дорогие спортивные автомобили в Окленде (Новая Зеландия) и одновременно является востребованной моделью.