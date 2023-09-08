Кая Каллас в интервью греческому Vogue: я представляю свою жизнь после политики, но мой муж не разделяет этого видения

«Я не решаюсь давать такие интервью, потому что обычно тебя хорошо фотографируют, а потом ты чувствуешь себя "голой" во время интервью, потому что их интересует только личная жизнь. Но в этот раз я с радостью согласилась, потому что вы попросили меня поговорить о политике, о моей карьере и о текущей ситуации в Эстонии и в мире», - сказала Каллас в начале интервью.

Отвечая на вопрос, каким видит премьер свое будущее в политике, она призналась, что пережила трудные времена. «Может быть, я говорю это сейчас, потому что не помню, когда в последний раз отдыхала или брала отпуск, но я могу представить свою жизнь после политики: получение новой степени, чтение, простая повседневная жизнь. Мой муж не разделяет этого видения, потому что говорит, что я не перестаю думать о том, что еще я могу предложить для улучшения ситуации в своей стране», - сказала Каллас. «Однако, если честно, политика - это тяжелый труд, за который приходится платить высокую цену. Я занимаю пост премьер-министра уже два с половиной года, но кажется, что вдвое дольше. Некоторые из моих предшественников не сталкивались с кризисом во время своего пребывания на посту, а у меня были и пандемия, и энергетический кризис, и война. Но я получаю удовольствие от своей работы, у нас очень сильная программа, и я хочу верить, что нам удастся сделать жизнь в Эстонии лучше».