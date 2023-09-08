Премьер-министр Кая Каллас, недавно оказавшаяся в центре скандала, дала интервью греческому Vogue, в котором обсудила политику, пост генерального секретаря НАТО и свою личную жизнь.
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Кая Каллас в интервью греческому Vogue: я представляю свою жизнь после политики, но мой муж не разделяет этого видения
«Я не решаюсь давать такие интервью, потому что обычно тебя хорошо фотографируют, а потом ты чувствуешь себя "голой" во время интервью, потому что их интересует только личная жизнь. Но в этот раз я с радостью согласилась, потому что вы попросили меня поговорить о политике, о моей карьере и о текущей ситуации в Эстонии и в мире», - сказала Каллас в начале интервью.