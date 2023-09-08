ФОТО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт показала, с каким сильным мужчиной живет

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт на сегодняшний день состоят в браке чуть больше года.
То, что Анастасия обожает мотоспорт, наверное, ни для кого не секрет. Но и о спортивном хобби ее мужа все знают не по наслышке, пишет Buduaar.
Анастасия поделилась в социальных сетях пламенными кадрами, на которых ее возлюбленный одним ударом разбивает деревянные бруски пополам. Сначала ногами, потом руками.
Сильный и умелый мужчина, в этом нет сомнений.
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