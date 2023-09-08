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ФОТО ⟩ Анастасия Коваленко-Кылварт показала, с каким сильным мужчиной живет

Limon.ee
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Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт
Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт Фото: Anastassia Kovalenko #47

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт на сегодняшний день состоят в браке чуть больше года. 

То, что Анастасия обожает мотоспорт, наверное, ни для кого не секрет. Но и о спортивном хобби ее мужа все знают не по наслышке, пишет Buduaar.

Анастасия поделилась в социальных сетях пламенными кадрами, на которых ее возлюбленный одним ударом разбивает деревянные бруски пополам. Сначала ногами, потом руками.

Сильный и умелый мужчина, в этом нет сомнений.

Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!

Фото: Instagram
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